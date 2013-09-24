Сезон летних автокинотеатров закрыт

Несмотря на осеннее ненастье, 21 сентября парковка торгового центра «Зеленый Берег» была заполнена до отказа. Традиционно, показ фильма (на этот раз смотрели комедию «Любовь в большом городе») предваряла шоу-программа. Ею отметили сразу два события: закрытие автокинотеатров и 10-летний юбилей партнера — Сети гипермаркетов «Южный».
Зрители наслаждались завораживающим световым шоу, блестящими номерами от школы танца «Проспект». Ведущие первого автомобильного Алена Воронцова и Александр Гринченко разыграли подарки от сети гипермаркетов «Южный». Вкусными горячими напитками, уже по традиции, можно было согреться в BarStyle.
Приятный сюрприз приготовили и автолюбителям. В этот вечер проходила регистрация на тест-драйв Opel и Chevrolet от автомобильного партнера — компании «Автоград». Продемонстрировали также и ряд автоновинок. Отметим, что ведущие мероприятия торжественно въехали на новеньком, практически, только с конвейера Opel Mokka.
Завершился этот осенний вечер, конечно же, отличным фильмом в компании любимого радио!
«Авторадио» выражает благодарность партнерам:
— Соорганизатор сеть гипермаркетов «Южный»;
— Автомобильный партнер компания «Автоград» — официальный дилер Opel и Chevrolet в Тюмени.
Партнеры:
— ОАО «Ханты-Мансийский Банк»;
— «Альпари» в Тюмени;
— Центр туризма «Бора-Бора»;
— Завод керамических материалов с. Брылино.
За гостеприимную площадку благодарят торговый центр «Зеленый Берег».