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Сезон летних автокинотеатров закрыт

24 сентября 2013, 14:15
«Авторадио Тюмень» торжественно закрыло шестой сезон летних автокинотеатров.
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Тюмень

Несмотря на осеннее ненастье, 21 сентября парковка торгового центра «Зеленый Берег» была заполнена до отказа. Традиционно, показ фильма (на этот раз смотрели комедию «Любовь в большом городе») предваряла шоу-программа. Ею отметили сразу два события: закрытие автокинотеатров и 10-летний юбилей партнера — Сети гипермаркетов «Южный».

Зрители наслаждались завораживающим световым шоу, блестящими номерами от школы танца «Проспект». Ведущие первого автомобильного Алена Воронцова и Александр Гринченко разыграли подарки от сети гипермаркетов «Южный». Вкусными горячими напитками, уже по традиции, можно было согреться в BarStyle.

Приятный сюрприз приготовили и автолюбителям. В этот вечер проходила регистрация на тест-драйв Opel и Chevrolet от автомобильного партнера — компании «Автоград». Продемонстрировали также и ряд автоновинок. Отметим, что ведущие мероприятия торжественно въехали на новеньком, практически, только с конвейера Opel Mokka.

Завершился этот осенний вечер, конечно же, отличным фильмом в компании любимого радио!

«Авторадио» выражает благодарность партнерам:

— Соорганизатор сеть гипермаркетов «Южный»;

— Автомобильный партнер компания «Автоград» — официальный дилер Opel и Chevrolet в Тюмени.

Партнеры:

— ОАО «Ханты-Мансийский Банк»;

— «Альпари» в Тюмени;

— Центр туризма «Бора-Бора»;

— Завод керамических материалов с. Брылино.

За гостеприимную площадку благодарят торговый центр «Зеленый Берег».

#Новости#Тюмень#Авторадио#Транспорт#Olga#Общество
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