Сезон летних автокинотеатров закрыт

Приятный сюрприз приготовили и автолюбителям. В этот вечер проходила регистрация на тест-драйв Opel и Chevrolet от автомобильного партнера — компании «Автоград». Продемонстрировали также и ряд автоновинок. Отметим, что ведущие мероприятия торжественно въехали на новеньком, практически, только с конвейера Opel Mokka.