Сара Коннор — уже сегодня в Тюмени

Музыка Сары Коннор — это лиричные и романтичные композиции, завораживающие баллады, наполненные чувством, смыслом, красотой, переживанием. Но у Сары достаточно и веселых, танцевальных, энергичных песен. Все эти песни о жизни, о людях и, конечно же, о любви. Это всегда мощные и эффектные аранжировки, качественный звук и неподражаемое живое исполнение несравненной Сары Коннор!