Сара Коннор — уже сегодня в Тюмени

С творчеством этой исполнительницы, пожалуй, знаком каждый: ее песни From Sarah with love, Just one last dance обрели всемирную известность. 24 сентября у жителей нашего города будет возможность вживую увидеть мировую звезду.
Музыка Сары Коннор — это лиричные и романтичные композиции, завораживающие баллады, наполненные чувством, смыслом, красотой, переживанием. Но у Сары достаточно и веселых, танцевальных, энергичных песен. Все эти песни о жизни, о людях и, конечно же, о любви. Это всегда мощные и эффектные аранжировки, качественный звук и неподражаемое живое исполнение несравненной Сары Коннор!
Сара Коннор родилась в Нижней Саксонии (Германия) в большой семье: у нее шесть братьев и сестер. Во время учебы она спела в нескольких мюзиклах и даже сумела выступить в хоре на гастролях Майкла Джексона в Германии.
В 2001 году она подписала контракт с дочерней компанией Sony Music и выпустила дебютный альбом «Green Eyed Soul» под псевдонимом Сара Коннор. Альбом вышел в немецкоговорящих странах, а общеевропейскую популярность Саре принес третий сингл «From Sarah with Love». Песня принесла Саре две престижные награды, а критики хвалили сильный голос певицы.
Уже через 10 месяцев в Европе вышел второй альбом Сары «Unbelievable» (2002). Альбом сразу же стал золотым в Германии, а некоторые синглы из него были изданы в США. Сингл «Just One Last Dance» из третьего альбома «Key to My Soul» (2003) вошел в престижный хит-парад World Top 40.
В декабре 2005 года Сара начала гастрольный тур в поддержку альбомов «Naughty but Nice» и «Christmas in My Heart». В феврале 2007 года вышел новый альбом «Soulicious», еще два альбома были записаны в 2008 и 2010 годах.
Личная жизнь Коннор привлекла внимание прессы в 2005 году, когда она и американский поп-рокер Марк Теренци — солист американской группы Natural, вступили в брак, в результате которого на свет появились двое малышей, Тайлер (2004) и Саммер (2006). В сентябре 2011 года Сара родила еще одну дочку.
Певица свободно говорит на трех языках: английском, немецком и испанском.
Сегодня Сара Коннор — обладательница престижных наград и премий, она талантлива и популярна, но останавливаться на достигнутом певица не собирается. Впереди новые песни и покорение новых музыкальных вершин.
Стоимость билетов: 2000 — 7000 руб.
Служба информации и бронирования: 68-77-77.