На борьбу с должниками встают соседи

За услуги ЖКХ в доме № 61 по улице Киевской в Тюмени задолжали 6 семей. Представители Совета дома готовы применять к ним самые жесткие меры вплоть до выселения.
Напомним, «Тюмень водоканал» организовал месячник по работе с должниками, ведь долги водоснабжающей компании исчисляются миллионами рублей. Приходится действовать жестко, привлекать судебных приставов.
Накануне рейд по должникам в дом № 61 по улице Киевской был организован без судебных приставов. Как сообщил руководитель пресс-службы компании «Тюмень Водоканал» Иван Камельских, сами соседи должников в виде Совета дома встали на борьбу с задолжавшими.
Большинство жильцов этого дома — добросовестные плательщики, но порядка 6 семей все-таки задолжали за ЖКХ внушительные суммы средств. В одной платежке сумма долга за последний месяц составила 46 тысяч рублей, в другой — 76 и т.д. Управляет домом ЖСК «Прогресс № 9».
«Этот жилищно-строительный кооператив ведет весьма эффективную работу по борьбе с должниками и вполне может быть примером для других организаций, управляющих жилищным фондом в Тюмени, — говорит Иван Камельских, — здесь организован Совет дома из самих жителей, которые не только активно принимают участие в управлении собственным домом, но и помогают в борьбе со злостными неплательщиками. Рейды по злостным соседям-неплательщикам здесь стали уже традицией и, стоит отметить, что такие меры дают свой положительный эффект».
«Сознательные жильцы, когда к ним приходят их соседи, такие же собственники жилья, немедленно оплачивают свою задолженность, — рассказывает управляющая ЖСК „Прогресс № 9“ Надежда Ускова, — к тем же, кто не спешит возвращать долги, мы применяем уже другие меры: обращаемся в суд, ограничиваем те услуги, которые разрешает законодательство».
Представители совета дома и на этом останавливаться не намерены и к особо злостным неплательщикам требуют самых жестких мер, вплоть до выселения из занимаемой квартиры.
В водоканале советуют управляющим организациям принять во внимание успешный опыт «Прогресса № 9», и также активно требовать долги с жильцов. Ведь общий долг дома накладывает отпечаток на его содержание.