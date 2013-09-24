На борьбу с должниками встают соседи

«Этот жилищно-строительный кооператив ведет весьма эффективную работу по борьбе с должниками и вполне может быть примером для других организаций, управляющих жилищным фондом в Тюмени, — говорит Иван Камельских, — здесь организован Совет дома из самих жителей, которые не только активно принимают участие в управлении собственным домом, но и помогают в борьбе со злостными неплательщиками. Рейды по злостным соседям-неплательщикам здесь стали уже традицией и, стоит отметить, что такие меры дают свой положительный эффект».