Два дня балета — на сцене филармонии

«Русский национальный балет» был основан в 1989 году (тогда он назывался «Московский фестиваль-балет) звездами Большого театра Сергеем Радченко и Марисом Лиепой. Сергей Радченко проработал на сцене «Большого» четверть века. Он стал художественным руководителем «Московского фестиваль-балета». Вторым худруком стала в прошлом блестящая балерина, ведущая солистка Мариинского театра, заслуженная артистка РФ Елена Радченко, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии.
Сегодня корифеи балетного искусства успешно руководят собственной труппой, состоящей более чем из семидесяти первоклассных танцовщиков. Артисты представляют классический балет, традиции которого зародились еще в XIX веке.
«Жизель» — ярчайший образец романтического русского балета, где главная тема, донесенная до зрителя — любовь, сильная и безграничная, чарующая своей магией. Чувства любви, так четко и реалистично переданные в балетной постановке — вот пик балетного искусства!
Молодая крестьянская девушка Жизель бесхитростна и мила, она рада всему, что её окружает — золотому солнцу, бирюзовому нему, щебетанью птиц и, самое огромное чувство, — любви, такой чистой и сказочной, внезапно озарившей её своим приходом. Жизель любит и искренне верит в то, что тоже любима. Но неожиданно Жизель узнает, что возлюбленный коварно обманул её… Чистый мир сказочных грез и мечтаний превращается в пепел, Жизель сходит с ума и погибает… Но силе любви неподвластна смерть. Даже после своей гибели Жизель спасает жизнь своего возлюбленного Альберта. Стоимость билетов на «Жизель»: 600 — 1600 руб.
26 сентября «Русский национальный балет» исполнит в Тюменской филармонии балет «Спящая красавица».
«Спящая красавица» стала подлинной музыкально-хореографической симфонией, в которой музыка и танец слиты воедино. «Каждый акт балета был как часть симфонии, замкнут по форме и мог существовать отдельно, — пишет известный исследователь балета В. Красовская. — Но каждый выражал и одну из сторон общей идеи, а потому, как часть симфонии, мог быть вполне оценен лишь в связи с другими актами. „Спящая красавица“ — одно из выдающихся явлений в истории мировой хореографии XIX века. Это произведение, наиболее совершенное в творчестве Петипа, подводит итог… поискам хореографа в области балетного симфонизма. В известной мере оно подытоживает и весь путь хореографического искусства XIX века…».
Несмотря на то, что «Спящая красавица» — французская сказка, музыка ее, которую Чайковский писал очень увлеченно, по стихийной эмоциональности и проникновенной лиричности, глубоко русская. Ее отличает одухотворенность, светлая романтика, ясность и праздничность.
Стоимость билетов: 600 — 1600 руб.
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