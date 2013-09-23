За воду нужно платить вовремя

Тюменский водоканал усиливает работу с должниками за услуги холодного водоснабжения и водоотведения. Тем, кто имеет задолженность перед коммунальщиками решено дать срок погасить ее до 10 октября, в противном случае недобросовестных плательщиков ждут серьезные проблемы — в тюменском водоканале стартует месячник по борьбе с должниками.
«В обычном режиме мы направляем в суд ежемесячно около 200 дел в отношении должников, на общую сумму около 2,5 миллионов рублей, — рассказывает директор по сбыту компании „Тюмень Водоканал“ Екатерина Карячка, — это те, кто имеет задолженность за услуги водоканала более трех месяцев. Процедура отработана: дело отыгрывается в суде, после чего исполнительные листы передаются судебным приставам, они в свою очередь взыскивают накопившийся у абонента долг плюс судебные издержки. В рамках месячника мы планируем в разы увеличить количество передаваемых в суд дел и рейдов с судебными приставами».
Один из подобных рейдов состоялся на днях в районе КПД, недобросовестных плательщиков буквально подняли с постели — рейд с судебными приставами начался около 6 утра. Всех должников застали дома, имущество их описали и дали десятидневный срок на то, чтобы погасить имеющуюся у них задолженность.
«Многие в этот же день находят денежные средства на погашение имеющейся у них задолженности, ведь суммы долга за услуги холодного водоснабжения и водоотведения обычно не настолько велики, — продолжает Екатерина Карячка, — при этом многие должники до последнего верят в свою безнаказанность, как раз до тех пор, пока в их двери не постучат судебные приставы».
Добавим, что это не единственный рейд «Тюмень Водоканала» по должникам, сообщает руководитель пресс-службы компании «Тюмень Водоканал» Иван Камельских.
Напомним, оплачивать коммунальные услуги необходим о до 10 числа каждого месяца, согласно закону.
В водоканале отмечают, что самыми добросовестными плательщиками остаются пожилые люди.