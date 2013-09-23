За воду нужно платить вовремя

«В обычном режиме мы направляем в суд ежемесячно около 200 дел в отношении должников, на общую сумму около 2,5 миллионов рублей, — рассказывает директор по сбыту компании „Тюмень Водоканал“ Екатерина Карячка, — это те, кто имеет задолженность за услуги водоканала более трех месяцев. Процедура отработана: дело отыгрывается в суде, после чего исполнительные листы передаются судебным приставам, они в свою очередь взыскивают накопившийся у абонента долг плюс судебные издержки. В рамках месячника мы планируем в разы увеличить количество передаваемых в суд дел и рейдов с судебными приставами».