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В Тюмени пропала Олеся Зверева. Ее ищут родные и полиция

23 сентября 2013, 11:45
В Тюмени пропала 29-летняя Олеся Зверева. Девушка ушла из дома 21 сентября и до сих пор не вернулась. К поискам подключилась полиция, но родные Олеси надеются также и на помощь горожан.
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Тюмень

Информация о безвестном исчезновении Олеси Зверевой появилась в социальных сетях накануне, 22 сентября. В сообщении говорится, что девушка ушла около 9 утра 21 сентября от дома № 243 по улице Республики и не вернулась.

Как сообщают родные Олеси, раньше девушка не терялась, и вообще она человек ответственный, собиралась на работу, но так туда и не попала. По одной из версий, тем утром Олеся вышла в магазин, но подтверждения этой информации нет.

В пресс-службе УМВД по г. Тюмени корреспонденту Nashgorod.ru сообщили, что заявление о пропаже Олеси Зверевой в полиции поступило, ее поисками занимаются сотрудники ОП № 3, а также оперативники из отдела уголовного розыска городского управления МВД.

Родные и друзья девушки просят тюменцев помочь в поисках, а также призывают откликнуться тех, кто видел Олесю или знает что-либо о ней. Информацию можно сообщить по телефонам: 8-904-888-90-58 (Данил), 8-919-940-00-69 (Наталья) или 02.

Зверева Олеся Владимировна, 1983 г.р. Рост — 165 сантиметров, вес — 60 килограммов. Была одета в серую куртку с фиолетовым отливом, синие джинсы и серо-синие туфли. Особые приметы: родинка на подбородке.

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