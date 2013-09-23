В Тюмени пропала Олеся Зверева. Ее ищут родные и полиция

Информация о безвестном исчезновении Олеси Зверевой появилась в социальных сетях накануне, 22 сентября. В сообщении говорится, что девушка ушла около 9 утра 21 сентября от дома № 243 по улице Республики и не вернулась.
Как сообщают родные Олеси, раньше девушка не терялась, и вообще она человек ответственный, собиралась на работу, но так туда и не попала. По одной из версий, тем утром Олеся вышла в магазин, но подтверждения этой информации нет.
В пресс-службе УМВД по г. Тюмени корреспонденту Nashgorod.ru сообщили, что заявление о пропаже Олеси Зверевой в полиции поступило, ее поисками занимаются сотрудники ОП № 3, а также оперативники из отдела уголовного розыска городского управления МВД.
Родные и друзья девушки просят тюменцев помочь в поисках, а также призывают откликнуться тех, кто видел Олесю или знает что-либо о ней. Информацию можно сообщить по телефонам: 8-904-888-90-58 (Данил), 8-919-940-00-69 (Наталья) или 02.
Зверева Олеся Владимировна, 1983 г.р. Рост — 165 сантиметров, вес — 60 килограммов. Была одета в серую куртку с фиолетовым отливом, синие джинсы и серо-синие туфли. Особые приметы: родинка на подбородке.