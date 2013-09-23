В новом учебнике истории опишут период правления Путина

В одобренной концепции единого учебного пособия решили не замалчивать новейшую историю страны . В новом едином учебнике истории, который разрабатывается по инициативе президента, правление самого Владимира Путина выделят в отдельный раздел.
Уже на следущей неделе Министерство образования и науки опубликует концепцию нового учебного пособия, согласно которой школьникам будут преподавать не только историю постперестроечной России до 2000 года, но и новейшую историю вплоть до 2012 года.
— После долгих консультаций было решено, что в учебник должна войти история России до последних президентских выборов. Было много сомнений и споров, однако в итоге решили не отходить от общемировой практики, — пояснил «Известиям» источник в Министерстве образования и науки.
Однако сами историки, в том числе и разработчики новой концепции учебника, до сих пор не уверены, что в пособие стоит включать историю правления Владимира Путина. Составители не пришли к единому мнению, стоит ли освещать новейшую историю страны, или же ограничиться описанием событий до 2000 года.
— По моему мнению, закончить учебник нужно 2000 годом, но последующие десять лет изложить в послесловии, оно может быть достаточно объемным, но в нем будут изложены только факты, без интерпретации. Совсем выключать это время из учебника было бы неправильно, а послесловие можно обновлять каждые два-три года, — считает директор института Всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.
Заместитель директора Института российской истории РАН, один из составителей учебника истории Сергей Журавлев уверен, что давать оценку и анализировать время правления Владимира Путина преждевременно.
— В исторической науке считается, что анализировать в полной мере мы можем события только до 2000 года, все источники по тому времени доступны, по ним мы можем строить исторические концепции. Все, что произошло после 2000 года — это, скорее, в ведении политологов и социологов. Правда, при составлении учебника, мы можем обратиться к ним за помощью, — отмечает Журавлев.
Автор школьных учебников истории Леонид Кацва и вовсе опасается, что в новых учебных пособиях период новейшей истории будет описан не совсем корректно с точки зрения исторической науки.
— Есть целая схема, как создаются учебники: сначала пишутся научные труды, монографии, потом научно обобщающие работы, потом научно-популярные, и только потом учебники. Если автор учебника вынужден работать за несколько научных институтов, то он напишет какую-нибудь ерунду, за которую потом ему будет стыдно, потому что он будет вынужден работать по наитию, — предупреждает историк.
Да и в кулуарах администрации президента поговаривают, что сам глава государства не хочет, чтобы о нем упоминали в новом учебнике истории. Якобы он считает, что давать оценки его деятельности и решениям преждевременно. Далеко не все проекты, инициированные Владимиром Путиным, завершены, так что и анализировать их рано. Однако, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент не хочет вмешиваться в работу историков.
— Владимир Владимирович в саму работу ученых и преподавателей не вмешивается. Пусть профессионалы решают, как должен выглядеть этот учебник, и нужно ли включать в него время правления нынешнего президента, — подчеркнул Песков. В настоящий момент составленная историками концепция содержит информацию до 2012 года, однако один из авторов учебника Сергей Журавлев отмечает, что две части учебника — до 2000 года и после — написаны по-разному.
— Там явно виден водораздел: до 2000 года там единый подход, а дальнейшие события описаны более схематично: более объективно, более осторожно. Речь идет об основных проблемах, о мерах, принятых для их решения, но никакие выводы не представлены, поскольку эти процессы еще не закончены, — пояснил он.
Единый учебник истории до сих пор не был представлен ни широкой общественности, ни самому президенту, который, фактически, и стал инициатором его написания. Однако в феврале этого года Владимир Путин на Совете по межнациональным отношениям заявил, что создание концепции учебника должно занять не более семи месяцев, так что ее презентация должна состояться уже в ноябре. Сами историки добавляют, что учебные пособия, написанные по концепции, могут быть готовы к учебному году 2015–2016. Однако полностью перейти на новую систему обучения истории вряд ли удастся быстрее, чем к 2020 году.