В новом учебнике истории опишут период правления Путина

Единый учебник истории до сих пор не был представлен ни широкой общественности, ни самому президенту, который, фактически, и стал инициатором его написания. Однако в феврале этого года Владимир Путин на Совете по межнациональным отношениям заявил, что создание концепции учебника должно занять не более семи месяцев, так что ее презентация должна состояться уже в ноябре. Сами историки добавляют, что учебные пособия, написанные по концепции, могут быть готовы к учебному году 2015–2016. Однако полностью перейти на новую систему обучения истории вряд ли удастся быстрее, чем к 2020 году.