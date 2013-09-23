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В новом году бензин подорожает на 1,4 рубля

23 сентября 2013, 12:07
В следующем году бензин будет дорожать — теперь это не скрывают даже высшие российские чиновники. Уже с наступлением января цена одного литра может увеличиться на 1,4 рубля.

Как сообщает «Авто@Mail. Ru» со ссылкой на «РИА Новости», это произойдет в результате повышения акцизов на бензин, повышения налогов на нефть с одновременным снижением экспортных пошлин на светлые нефтепродукты и на нефть (последнее в Минфине называют «маневром»).

«При сегодняшних ценах маневр плюс акциз дают максимум рубль сорок, но на самом деле это максимальная плата. Это с учетом акциза», — сказал замминистра финансов России Сергей Шаталов.

Надо отметить, что большинство экспертов уверены, что россияне совершенно спокойно переживут подорожание топлива на 1,4 рубля. А опрос, проведенный на портале «Авто@Mail. Ru» показывает, что большинство жителей нашей страны откажутся от автомобиля лишь при цене бензина в 40–50 рублей за литр.

#Новости#Бензин#Россия#Транспорт#Olga#Общество
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