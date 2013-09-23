В Лос-Анджелесе вручили «Эмми»

Лучшим актером драматического сериала был признан Джефф Дэниэлс за роль телеведущего Уилла Макэвоя в сериале «Новости» («The Newsroom»). Звания лучшей актрисы второй год подряд была удостоена Клэр Дэйнс, сыгравшая агента ЦРУ в «Родине» («Homeland»).