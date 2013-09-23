Уральская лига дрифта закрывает сезон

Сейчас на титул Чемпиона Урала по дрифту 2013 года претендуют пять пилотов: Сергей Кайгородов (Челябинск), Глеб Шааб (Омск), Александр Соловьев (Омск), Максим Сисин (Тюмень) и Павел Панарин (Челябинск). Все пятеро обещают выехать на финал, так что борьба за чемпионский титул будет очень жаркой! Конечно, и другие пилоты обещают задать угла, дыма и скорости на последнем уральском дрифте. Зрителей порадуют отличившийся на супер дрифт битве в Красноярске Денис Домнин, любитель дымной езды Иннокентий Железовский и другие любимые спортсмены. Заявки приходят из Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Уфы, Омска, Орска, Самары…