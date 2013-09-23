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Уральская лига дрифта закрывает сезон

23 сентября 2013, 14:16
В эти выходные, 27 и 28 сентября, в Челябинске состоится финал Открытого чемпионата Урала по дрифту, Кубок EXIST.RU, закрытие сезона Уральской лиги дрифта 2013 и финал конкурса «Мисс ULD 2013».
Сюжет
Тюмень

Любителей дрифта ждут жаркие заезды лучших спортсменов Урала, выступление трехкратного вице-Чемпиона России по дрифту Никиты Шикова и дрифт-вечеринка в ночном клубе.

Сейчас на титул Чемпиона Урала по дрифту 2013 года претендуют пять пилотов: Сергей Кайгородов (Челябинск), Глеб Шааб (Омск), Александр Соловьев (Омск), Максим Сисин (Тюмень) и Павел Панарин (Челябинск). Все пятеро обещают выехать на финал, так что борьба за чемпионский титул будет очень жаркой! Конечно, и другие пилоты обещают задать угла, дыма и скорости на последнем уральском дрифте. Зрителей порадуют отличившийся на супер дрифт битве в Красноярске Денис Домнин, любитель дымной езды Иннокентий Железовский и другие любимые спортсмены. Заявки приходят из Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени, Уфы, Омска, Орска, Самары…

Специальный гость прибудет в Челябинск из Москвы: Уральская лига дрифта решила порадовать ценителей дрифта выступлением Никиты Шикова. Никита — трехкратный вице-чемпион России по дрифту, многократный призер российских и европейских турниров, обладатель кубка «Автоэкзотика» и атлет Red Bull. Он проведет мастер-класс для пилотов, устроит шоу для зрителей, выступит судьей соревнований и, конечно, примет участие в фотосессии и автограф-сессии.

В пятницу с 13:00 вы сможете увидеть тренировки участников и квалификацию. В субботу вас ждут шоу-открытие и парные заезды (топ-32).

Гонка пройдет при поддержке Министерства по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области, Челябинского регионального отделения РАФ и автотракторного факультета ЮУрГУ. Генеральный партнер гонки — магазин автозапчастей EXIST.RU. Официальное моторное масло Чемпионата — MOTUL.

После завершения заездов любители дрифта отправятся в клуб Garage Underground, чтобы в дружеской атмосфере закрыть сезон и выбрать обладательницу титула «Мисс ULD 2013». Начало вечеринки в 22:00.

Расписание финала

27 сентября (пятница):

13:00. Тренировки

17:00. Квалификация

20:00. Закрытие трассы

28 сентября (суббота):

13:00. Тренировки

15:00. Церемония открытия

15:20. ТОР-32

17:30. Дрифт-такси

18:30. Автограф-сессия

19:00. Церемония награждения

20:00. Закрытие трассы

Как всегда, на сайте uraldrift.ru будет работать интернет-онлайн трансляция:

27 сентября (пятница) 13:00—19:00

28 сентября (суббота) 13:00—19:00

Время местное! GMT+6 (Москва +2 часа).

#Новости#Автогонки#Челябинск#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
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