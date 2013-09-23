Стипендии губернатора назначили 89 умникам и умницам

Сегодня на заседании президиума регионального правительства Владимир Якушев подписал распоряжение о назначении именных стипендий губернатора Тюменской области на 2013–2014 учебный год. Такая система поощрения существует уже более 10 лет.