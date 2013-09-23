Стипендии губернатора назначили 89 умникам и умницам

Сегодня на заседании президиума регионального правительства Владимир Якушев подписал распоряжение о назначении именных стипендий губернатора Тюменской области на 2013–2014 учебный год. Такая система поощрения существует уже более 10 лет.
Именные стипендии назначаются за достижение особых успехов в освоении образовательных программ, научно-исследовательской работе и иных общественно значимых видах деятельности. Их размер варьируется от двух до двенадцати тысяч рублей в месяц.
В списке стипендиатов, сообщают в пресс-службе губернатора, 89 аспирантов, студентов, учащихся из 9 вузов, 19 учреждений среднего и 2 учреждений начального профессионального образования региона. 34 человека из них — это представители двух крупных вузов — Тюменского государственного нефтегазового университета и Тюменского государственного университета.