Среди танцоров разыграли миллион евро

— Я рад приветствовать всех в Тюмени на втором международном фестивале «Золотые ворота Сибири», — отметил глава региона. — И если в прошлом году это было просто шоу, то в этом — настоящее состязание. Хочу поблагодарить всех участников и судей, которые нашли время и приехали к нам. Мы постарались сделать всё, чтобы условия проведения фестиваля были максимально комфортными. Хочу пожелать всем участникам фестиваля удачи, а зрителям прекрасных, хороших и добрых эмоций. А главная победа, ожидаемая нами, — это большее количество детей, которые после этого фестиваля придут в многочисленные танцевальные школы и секции, чтобы продолжить славные традиции, которые есть у Тюмени в этом ярком и зрелищном виде спорта.