Среди танцоров разыграли миллион евро

Во второй раз в нашем городе 21–22 сентября прошёл международный танцевальный фестиваль «Золотые ворота Сибири».
Если в прошлом году его инициаторы хотели продемонстрировать всё богатство бального искусства в исполнении профессиональных и любительских пар, уместив зрелище в четырёхчасовое шоу, то на этот раз фестиваль превратился в двухдневное состязание. Поучаствовать в нем приехали несколько сот дуэтов из сорока стран мира, среди которых и молодёжь, и настоящие звёзды паркета.
«Золотые ворота Сибири» прошли при поддержке правительства области в Центре олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо». Организаторы полностью видоизменили спорткомплекс, превратив его в танцевальную площадку.
Как сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на агентство «Тюменская арена», в рамках танцевального форума был разыгран ряд номинаций. Это и трофей «Золотые ворота Сибири», и «Кубок Распутина». Танцоры состязались в европейской и латиноамериканской программах, а также секвее — шоу-композиции, где исполнители средствами хореографии хотят донести до зрителей задуманную историю. Призовой фонд турнира составил один миллион евро. Практически со всех континентов в Тюмень приехали танцоры, пожелавшие побороться за главные награды фестиваля. Их мастерство оценивали более семидесяти арбитров.
В церемонии открытия турнира приняли участие губернатор Владимир Якушев и президент Российского танцевального Союза Станислав Григорьев.
— Я рад приветствовать всех в Тюмени на втором международном фестивале «Золотые ворота Сибири», — отметил глава региона. — И если в прошлом году это было просто шоу, то в этом — настоящее состязание. Хочу поблагодарить всех участников и судей, которые нашли время и приехали к нам. Мы постарались сделать всё, чтобы условия проведения фестиваля были максимально комфортными. Хочу пожелать всем участникам фестиваля удачи, а зрителям прекрасных, хороших и добрых эмоций. А главная победа, ожидаемая нами, — это большее количество детей, которые после этого фестиваля придут в многочисленные танцевальные школы и секции, чтобы продолжить славные традиции, которые есть у Тюмени в этом ярком и зрелищном виде спорта.
Во время состязаний на паркете конкурсанты не жалели сил. Были и показательные выступления в исполнении чемпионов мира Максима Кожевникова и Анастасии Григорьевой, Ивана Крылова и Натальи Смирновой.
Стремились к трофеям и воспитанники тюменской школы танцев. Среди молодёжи до 21 года в финал в латиноамериканской программе пробились Кирилл Солдатов и Мария Пушникова из клуба «Адес», которые тренируются под руководством Любови Анохиной. Сибиряки заняли пятое место. А победу в этой категории праздновали москвичи Руслан Хисамутдинов и Елена Рабинович.
Жаркая борьба шла в рамках открытого чемпионата международной ассоциации танцевального спорта. Среди любителей в европейской программе успех праздновал польский дуэт Лукаш Томжек и Александра Журжак. Красивым было противостояние у профессионалов. Здесь в решающий раунд в латиноамериканских танцах пробились пары из России, Украины, США, Великобритании, Германии, Норвегии и Словении. Но главный приз достался представителям Туманного Альбиона. Британцы Майкл Малитовский и Джоанна Льюис полностью захватили своим страстным исполнением сердца жюри. На этом праздник танца в областной столице не заканчивается. Уже 28–29 сентября в Тюмени состоится чемпионат мира по танцевальному спорту среди спортивных команд-ансамблей по европейской программе.