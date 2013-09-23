Про красоту пожилых расскажут фотографии

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Международный день пожилых людей отмечается под эгидой ООН во всём мире уже на протяжении 22 лет. Наша страна не исключение — уже который год 1 октября мы поздравляем наших дедушек и бабушек с праздником. В посвящённой этому событию фотовыставке «Мои года — моё богатство», организованной отделом по работе с молодой семьёй центра «Дзержинец», примут участие молодые фотографы — как профессионалы, так и любители.
«Нет никакой разницы, сколько лет людям на фотографии! Важно то, насколько живы их лица! Если фотограф запечатлел эмоции, то люди, изображённые им, будут прекрасны независимо от возраста!» — поделился своим мнением тюменский фотограф Валерий Решетников.
Выставка продлится до 5 октября.
Фото — webdiscover.ru