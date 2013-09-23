Про красоту пожилых расскажут фотографии

Международный день пожилых людей отмечается под эгидой ООН во всём мире уже на протяжении 22 лет. Наша страна не исключение — уже который год 1 октября мы поздравляем наших дедушек и бабушек с праздником. В посвящённой этому событию фотовыставке «Мои года — моё богатство», организованной отделом по работе с молодой семьёй центра «Дзержинец», примут участие молодые фотографы — как профессионалы, так и любители.