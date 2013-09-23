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Про красоту пожилых расскажут фотографии

23 сентября 2013, 09:48
Социальная фотовыставка «Мои года — мое богатство» открывается сегодня в торговом центре «Зеленый берег»

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Международный день пожилых людей отмечается под эгидой ООН во всём мире уже на протяжении 22 лет. Наша страна не исключение — уже который год 1 октября мы поздравляем наших дедушек и бабушек с праздником. В посвящённой этому событию фотовыставке «Мои года — моё богатство», организованной отделом по работе с молодой семьёй центра «Дзержинец», примут участие молодые фотографы — как профессионалы, так и любители.

«Нет никакой разницы, сколько лет людям на фотографии! Важно то, насколько живы их лица! Если фотограф запечатлел эмоции, то люди, изображённые им, будут прекрасны независимо от возраста!» — поделился своим мнением тюменский фотограф Валерий Решетников.

Выставка продлится до 5 октября.

Фото — webdiscover.ru

#Новости#Фотография#Пожилые люди#Дарья#Общество
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