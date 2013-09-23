Победительница шоу «Голос» споет для тюменцев

Дина Гарипова родилась 25 марта 1991 в городе Зеленодольске в семье медиков. Музыкой занималась с 6 лет в театре песни «Золотой микрофон». Учится на факультете журналистики Казанского университета. Неоднократно становилась лауреатом, получала гран-при всероссийских и международных конкурсов.
Осенью 2012 года приняла участие в телешоу «Первого канала» «Голос» в составе команды Александра Градского. В финале конкурса одержала уверенную победу — за Дину проголосовали больше миллиона телезрителей. Став победительницей конкурса, Дина завоевала главный приз — подписание профессионального контракта с лидером музыкальной индустрии планеты — компанией Universal Music.
Зимой 2013 года Дине Гариповой было присвоено звания «Заслуженной Артистки Республики Татарстан».
Дина Гарипова с песней What If представила Россию на конкурсе песни «Евровидение-2013», написанной шведскими продюсерами Габриэлем Аларесом и Йоакимом Бьорнбергом в соавторстве с экс-бас-гитаристом группы «Автограф» Леонидом Гуткиным.
В марте—апреле состоялся промо-тур Дины Гариповой по 10 европейским странам, в рамках которого Дина представила свои композиции европейской публике. В апреле на экраны вышел мультипликационный 3D-фильм «Рио-2», главную героиню которого для проката на территории СНГ озвучила Дина Гарипова.
По итогам конкурса «Евровидения-2013» Дина Гарипова вошла в пятерку лидеров, получив по итогам конкурса предложения о сотрудничестве с промоутерскими компаниями из Швеции и Франции, а европейской прессой она была названа «лучшим поющим голосом» прошедшего конкурса.
В Тюмени Дина Гарипова выступит с большой сольной программой и живыми музыкантами. Стоимость билетов — от 600 до 2500 рублей.
Телефон для справок — 73-73-51(61).