Победительница шоу «Голос» споет для тюменцев

В марте—апреле состоялся промо-тур Дины Гариповой по 10 европейским странам, в рамках которого Дина представила свои композиции европейской публике. В апреле на экраны вышел мультипликационный 3D-фильм «Рио-2», главную героиню которого для проката на территории СНГ озвучила Дина Гарипова.