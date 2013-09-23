nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Победительница шоу «Голос» споет для тюменцев

23 сентября 2013, 16:17
Участница конкурса «Евровидение-2013», яркая и талантливая певица Дина Гарипова даст концерт в Тюменской филармонии 29 сентября. Ее выступление будет сопровождаться оркестром.
Сюжет
Тюмень

Дина Гарипова родилась 25 марта 1991 в городе Зеленодольске в семье медиков. Музыкой занималась с 6 лет в театре песни «Золотой микрофон». Учится на факультете журналистики Казанского университета. Неоднократно становилась лауреатом, получала гран-при всероссийских и международных конкурсов.

Осенью 2012 года приняла участие в телешоу «Первого канала» «Голос» в составе команды Александра Градского. В финале конкурса одержала уверенную победу — за Дину проголосовали больше миллиона телезрителей. Став победительницей конкурса, Дина завоевала главный приз — подписание профессионального контракта с лидером музыкальной индустрии планеты — компанией Universal Music.

Зимой 2013 года Дине Гариповой было присвоено звания «Заслуженной Артистки Республики Татарстан».

Дина Гарипова с песней What If представила Россию на конкурсе песни «Евровидение-2013», написанной шведскими продюсерами Габриэлем Аларесом и Йоакимом Бьорнбергом в соавторстве с экс-бас-гитаристом группы «Автограф» Леонидом Гуткиным.

В марте—апреле состоялся промо-тур Дины Гариповой по 10 европейским странам, в рамках которого Дина представила свои композиции европейской публике. В апреле на экраны вышел мультипликационный 3D-фильм «Рио-2», главную героиню которого для проката на территории СНГ озвучила Дина Гарипова.

По итогам конкурса «Евровидения-2013» Дина Гарипова вошла в пятерку лидеров, получив по итогам конкурса предложения о сотрудничестве с промоутерскими компаниями из Швеции и Франции, а европейской прессой она была названа «лучшим поющим голосом» прошедшего конкурса.

В Тюмени Дина Гарипова выступит с большой сольной программой и живыми музыкантами. Стоимость билетов — от 600 до 2500 рублей.

Телефон для справок — 73-73-51(61).

#Новости#Музыка#Филармония#Тюмень#Концерты#Ирина#Культура
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25