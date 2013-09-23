Патриарх Кирилл освятил плавучую часовню в Югре

Инициатором создания часовни выступил председатель совета югорского филиала Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта Сергей Сандулов. Среди речников и югорчан место слияния Оби и Иртыша считается особенным, однако до сих пор не было никакого памятного знака, отмечающего это место. Идея создания часовни на воде всеми была воспринята с воодушевлением.