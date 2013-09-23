Патриарх Кирилл освятил плавучую часовню в Югре

На яхте «Таисия» Патриарх прибыл из Ханты-Мансийска к месту впадения Иртыша в Обь, где установлена часовня в честь святителя Николая Чудотворца. С трапа, спущенного с борта яхты, он совершил освящение часовни, сообщает пресс-служба Патриарха.
Первая в России плавучая часовня-маяк была построена по благословению епископа Ханты-Мансийского и Сургутского Павла в Нижневартовске компанией «Аганречтранс». Спущена на воду 29 августа 2013 года.
Инициатором создания часовни выступил председатель совета югорского филиала Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта Сергей Сандулов. Среди речников и югорчан место слияния Оби и Иртыша считается особенным, однако до сих пор не было никакого памятного знака, отмечающего это место. Идея создания часовни на воде всеми была воспринята с воодушевлением.
Высота часовни 8 метров, вес — 10 тонн. Под крестом, венчающим часовню, расположен огонь маяка. Восемь икон в нишах часовни имеют подсветку. Часовня закреплена на притопленном понтоне. Богослужения внутри часовни проводиться не будут, а причаливать к ней смогут только катера с техническим персоналом, занимающимся электро- и энергообеспечением.