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Патриарх Кирилл освятил плавучую часовню в Югре

23 сентября 2013, 13:03
На минувшей неделе в четверг Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил плавучую часовню-маяк на месте слияния рек Иртыша и Оби в Ханты-Мансийском районе.
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Югра

На яхте «Таисия» Патриарх прибыл из Ханты-Мансийска к месту впадения Иртыша в Обь, где установлена часовня в честь святителя Николая Чудотворца. С трапа, спущенного с борта яхты, он совершил освящение часовни, сообщает пресс-служба Патриарха.

Первая в России плавучая часовня-маяк была построена по благословению епископа Ханты-Мансийского и Сургутского Павла в Нижневартовске компанией «Аганречтранс». Спущена на воду 29 августа 2013 года.

Инициатором создания часовни выступил председатель совета югорского филиала Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта Сергей Сандулов. Среди речников и югорчан место слияния Оби и Иртыша считается особенным, однако до сих пор не было никакого памятного знака, отмечающего это место. Идея создания часовни на воде всеми была воспринята с воодушевлением.

Высота часовни 8 метров, вес — 10 тонн. Под крестом, венчающим часовню, расположен огонь маяка. Восемь икон в нишах часовни имеют подсветку. Часовня закреплена на притопленном понтоне. Богослужения внутри часовни проводиться не будут, а причаливать к ней смогут только катера с техническим персоналом, занимающимся электро- и энергообеспечением.

#Новости#Патриарх#РПЦ#Югра#Дарья#Общество
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