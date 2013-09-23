Опасная дорожная разметка на Ирбитском тракте

Обогнать какой-нибудь тихоходный транспорт сложно и опасно. Опасно еще и потому, что разметка на дороге не соответствует существующим дорожным условиям и, зачастую, разрешает обгон там, где нет достаточной видимости, и запрещает там, где дорога хорошо просматривается. Практически каждый день видишь аварийно-опасные ситуации. Каждый год на этой трассе несколько машин уходят в поле, избегая лобового столкновения, каждый год случаются страшные аварии. Каждый год гаишники имеют на трассе хороший улов, ведь обгон через сплошную — дорогое нарушение.
Кроме того, что разметка на трассе нелогичная и аварийно опасная, она еще ежегодно меняется и, бывает, в еще более глупую сторону.
Надеюсь, что данный пост попадет на стол к тому, кто принимает решения, и ситуация будет исправлена. А пока расскажу о нескольких самых опасных и нелогичных участках.
1. Сразу же после Рощинского круга дорога сначала поворачивает немного налево, а потом направо. Разметка разрешает обгонять, но на правом повороте видимость ограничена. И при движении в город такая же ситуация. Лучше бы разметкой запретить обгон с одной стороны, применив сплошную и прерывистую линии.
2. В Кулаково до этого года всегда был запрещен обгон. Это нелогично, дорога прямая и просматривается хорошо. Достаточно запретить обгон на горках и использовать разметку, разрешающую обгон с одной стороны. В этом году на коротком участке применили прерывистую разметку. Если ехать из города, то вроде бы все нормально — можно обгонять, но в город — сначала проезжаешь знак «Обгон запрещен» два километра и, следовательно, можешь попасть в лапы гаишнику, который тебе объяснит, что требования знаков приоритетнее разметки.
3. Один из наиболее опасных участков — на выезде из Кулаково перед плотиной. Сам там никогда не обгоняю и вам не советую. Дорога уходит вправо и вниз. Разметка позволяет обогнать, да еще, если замучил какой-нибудь тихоход, за которым тянулся все Кулаково, очень обогнать хочется! Но не стоит — встречку не видно вообще.
4. Далее опасен выезд на «змейку» перед «Мирово-парком» и Подушкино. На змейке обгон запрещен, но этот запрет начинается уже в зоне недостаточной видимости. Обгоняя перед змейкой, рискуешь попасть в неприятную ситуацию. На самой змейке дорога хорошо просматривается. Здесь логично было бы использовать односторонний запрет обгона лишь на правых поворотах.
5. Далее идет затяжной правый поворот с двумя мостиками. Обгон разрешен везде. Но, если на первом мосту это нормально, то второй мост опасен чрезвычайно. Это наиболее аварийное место на дороге. Лес, правый поворот и горка закрывают обзор, а разметка приглашает к обгону.
6. Далее Каменка, лог, горка, мост, горка. Обгон разрешен везде, даже там где из-за рельефа местности встречную машину не видно. Лучше бы применять одностороннее разрешение обгона на спусках. Было бы безопаснее.
Далее дорогу знаю не так хорошо, да и особых ляпов с разметкой там вроде бы нет. Еще раз отмечаю, что наиболее опасны участки дороги, о которых я написал под номерами 3 и 5! Надеюсь, что хоть кому-нибудь помог.
Всем удачи на дорогах и руководствуйтесь не только знаками и разметкой, но и здравым смыслом!
Олег Гаусс