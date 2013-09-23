Опасная дорожная разметка на Ирбитском тракте

2. В Кулаково до этого года всегда был запрещен обгон. Это нелогично, дорога прямая и просматривается хорошо. Достаточно запретить обгон на горках и использовать разметку, разрешающую обгон с одной стороны. В этом году на коротком участке применили прерывистую разметку. Если ехать из города, то вроде бы все нормально — можно обгонять, но в город — сначала проезжаешь знак «Обгон запрещен» два километра и, следовательно, можешь попасть в лапы гаишнику, который тебе объяснит, что требования знаков приоритетнее разметки.