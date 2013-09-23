Новосибирский симфонический оркестр выступает в Тюмени

Один из самых знаменитых дирижеров Литвы, лауреат Национальной премии, основатель Литовского государственного симфонического оркестра Гинтарас Ринкявичус в 2007 году принял предложение Новосибирского академического симфонического оркестра стать его художественным руководителем и главным дирижером. В этом качестве в феврале 2008 года Ринкявичус провел турне оркестра во Франции, Бельгии, Швейцарии. В 2009 состоялись гастроли в Санкт-Петербурге и Москве, летом 2010 — в Перми, в сентябре 2010 оркестр под управлением маэстро Ринкявичуса принял участие в фестивале «Звезды на Байкале» (Иркутск) и «Крещендо» (Тюмень).