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Новосибирский симфонический оркестр выступает в Тюмени

23 сентября 2013, 09:33
В Тюменской филармонии 23 сентября выступает Новосибирский симфонический оркестр под управлением Гинтараса Ринкявичуса, дирижер Фабио Мастранжело. Это первый концерт абонемента «Vivat, оркестр!».
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Тюмень

Новосибирский академический симфонический оркестр, созданный в 1956 году народным артистом СССР профессором Арнольдом Кацем, давно завоевал известность за пределами Сибири, стал культурным достоянием не только сибирского региона, но и России в целом. Оркестр прошел большой творческий путь и, по многочисленным отзывам выдающихся музыкантов, критиков и публики в стране и за рубежом, сумел завоевать лидирующее место в иерархии симфонических оркестров России.

Один из самых знаменитых дирижеров Литвы, лауреат Национальной премии, основатель Литовского государственного симфонического оркестра Гинтарас Ринкявичус в 2007 году принял предложение Новосибирского академического симфонического оркестра стать его художественным руководителем и главным дирижером. В этом качестве в феврале 2008 года Ринкявичус провел турне оркестра во Франции, Бельгии, Швейцарии. В 2009 состоялись гастроли в Санкт-Петербурге и Москве, летом 2010 — в Перми, в сентябре 2010 оркестр под управлением маэстро Ринкявичуса принял участие в фестивале «Звезды на Байкале» (Иркутск) и «Крещендо» (Тюмень).

Дирижировать на концерте в Тюмени будет Фабио Мастранжело — главный приглашенный дирижер Новосибирского академического симфонического оркестра, Государственного симфонического оркестра Татарстана, оркестра Государственного Эрмитажа, Государственного оперного театра Екатеринбурга, художественный руководитель ансамбля солистов «Новосибирская камерата», постоянный приглашенный дирижер Мариинского театра и Государственного театра музыкальной комедии Санкт-Петербургa. Его можно по праву считать самим знаменитым итальянцем в музыкальных кругах современной России.

Стоимость билетов: 800–1500 руб.

Служба информации и бронирования: 68-77-77.

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