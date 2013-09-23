На премьере фильма «Околофутбола» будут игроки «Тюмени» и фанаты

Фильм о самой закрытой части футбольных болельщиков — околофутбольных хулиганах. Они — элита околофутбола. Они — одна «фирма». Попасть в которую очень сложно, но если ты в ней оказался — обратного пути нет.
В 19:00 холл мультиплекса «Киномечта» превратится в настоящее футбольное поле с мячами, воротами, трибунами, кричалками, хлопушками. А какое футбольное поле может быть без любимой команды? А без фанатов?
Специальными гостями предпремьерного показа «Околофутбола» в Тюмени станут футболисты ФК «Тюмень» и их фанаты.
Собравшимся на церемонии предпремьеры выдастся уникальная возможность познакомиться со спортивными звездами Тюмени, получить автограф и, конечно же, увидеть мастер класс по забиванию голов от любимых игроков.
Любишь футбол и живешь игрой? Вас ждут на предпремьерный показ фильма. Билеты в кассах мультиплекса «Киномечта» по адресу: ул. Московский тракт 118, ТРЦ «Колумб», 4 этаж. Бронирование билетов по телефону 51-71-24.