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Еще один пропавший! В Тюмени ищут Михаила Кичигина

23 сентября 2013, 17:11
Второе за сегодняшний день сообщение о потерявшемся в нашем городе человеке. Тюменка Екатерина Кичигина разместила в соцсети информацию о том, что пропал ее муж Михаил. В последний раз он выходил на связь 22 сентября в 21.00.
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Тюмень

В воскресенье супруги повздорили, и Михаил уехал на своем автомобиле Lexus GS 300 из дома, расположенного в конце улицы Республики. Екатерина рассказала, что когда она позвонила мужу около 21.00, он попросил говорить быстрее, так как у него разрядился телефон. Предполагалось, что Михаил поехал к другу на Московский тракт, но там он так и не появился. Родители и друзья также его не видели, все телефоны молодого человека выключены.

Сегодня около 17.00 Екатерина сказала корреспонденту Nashgorod.ru, что едет подавать заявление о безвестном исчезновении мужа. До этого девушка ездила в Винзили: в полиции сперва сказали, что Михаил может быть там, но задержанный в нетрезвом виде мужчина оказался лишь однофамильцем супругов.

В пресс-службе УМВД по г. Тюмени со ссылкой на сотрудников отдела полиции № 3 сообщили, что как только Екатерина подаст заявление, начнутся поиски молодого человека.

Отметим, что 27-лений Михаил Кичигин уехал на автомобиле Lexus GS 300 жемчужного цвета, номер О 533 СУ. Был одет в темно-синюю толстовку, джинсовый жилет, черные штаны и синие кроссовки. Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении тюменца, сообщите ее по телефонам 89222655032 (Екатерина) или 02.

Ранее имя и фамилия Михаила Кичигина уже появлялись в СМИ. Сообщалось, что он и Екатерина будут участвовать в проекте канала РЕН ТВ «Четыре свадьбы», участники которого должны были организовать свою свадьбу так, чтобы запомнилось и гостям, и телезрителям. Михаил и Екатерина поженились 20 июля текущего года.

#Новости#Тюмень#Поиск людей#Таня#Общество
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