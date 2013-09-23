Еще один пропавший! В Тюмени ищут Михаила Кичигина

В воскресенье супруги повздорили, и Михаил уехал на своем автомобиле Lexus GS 300 из дома, расположенного в конце улицы Республики. Екатерина рассказала, что когда она позвонила мужу около 21.00, он попросил говорить быстрее, так как у него разрядился телефон. Предполагалось, что Михаил поехал к другу на Московский тракт, но там он так и не появился. Родители и друзья также его не видели, все телефоны молодого человека выключены.