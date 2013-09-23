Экс-бухгалтер полка ДПС осуждена за мошенничество

В сентябре 2011 года Пигина уволилась с работы по собственному желанию, но в октябре того же года, имея доступ к бухгалтерской программе, она похитила еще 96,7 тысяч рублей. Всего же с марта по октябрь 2011 года Пигина похитила 839 тысяч рублей.