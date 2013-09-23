Экс-бухгалтер полка ДПС осуждена за мошенничество

Суд вынес приговор бывшему бухгалтеру полка ДПС ГИБДД УВД по г. Тюмени Маргарите Пигиной, которая воровала бюджетные деньги. 27-летняя женщина признана виновной по ст. 159 (мошенничество).
«Как установило следствие, Пигина, используя свое служебное положение, вносила в бухгалтерскую программу сведения о восстановлении в занимаемых должностях ранее уволенных из органов внутренних дел и начисляла им денежное довольствие, которое переводила на счета работавших сотрудников. После этого она предлагала полицейским вернуть ей ошибочно поступившие им деньги. Работники полиции, не подозревая обмана, отдавали бухгалтеру деньги, которые она похищала», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
В сентябре 2011 года Пигина уволилась с работы по собственному желанию, но в октябре того же года, имея доступ к бухгалтерской программе, она похитила еще 96,7 тысяч рублей. Всего же с марта по октябрь 2011 года Пигина похитила 839 тысяч рублей.
Суд назначил Маргарите Пигиной 2 года 6 месяцев 10 дней лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штраф в размере 8 тысяч рублей. Кроме того, суд удовлетворил иск УМВД России по г. Тюмени и взыскал с осужденной не возмещенный ею ущерб в сумме 739 тысяч рублей.