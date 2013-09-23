Браконьеры подстрелили 89 копытных животных, а также одного инспектора

Впрочем, большинство тюменских охотников — не браконьеры и не нарушители. Для некоторых из них общение с природой вообще важнее, чем килограммы подстреленной дичи. Юрий Калинин рассказал, что есть охотники, которые, выезжая в лес, берут ружье, но не заряжают его. А вот с трофейной охотой для иностранных туристов у области пока не сложилось. Попытки привезти в тюменские леса заграничных охотников были, но успехом не увенчались — выходит затратно и утомительно. Иностранцев пугают труднопроходимые местности, да и дичь встречается не на каждом шагу.