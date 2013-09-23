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Браконьеры подстрелили 89 копытных животных, а также одного инспектора

23 сентября 2013, 15:25
С начала года браконьеры убили в лесах Тюменской области 89 копытных животных, причинив государству ущерб на сумму более 2 миллионов рублей. Один из охотников «вне закона» особенно отличился: он выстрелил в инспектора Госохотуправления из мести за составленный протокол.
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Полиция

О вопиющем случае, произошедшем в Уватском районе, рассказал на пресс-конференции заместитель начальника отдела по охране и контролю использования объектов животного мира Госохотуправления Тюменской области Владислав Касаткин. Инспектор выявил нарушение правил охоты и составил на браконьера протокол. Нарушитель сказал: «Тебе за это медаль дадут, вот тебе медаль». И выстрелил. К счастью, не только остался жив сам, отделавшись ранением, но и заслонил от пули напарника. В отношении браконьера возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.

Животный мир также немало пострадал от действий нерадивых охотников. С начала года браконьеры убили 74 косули, 9 кабанов и 6 лосей. Причиненный государству ущерб составил 2 млн 230 тысяч рублей. Кроме выплаты компенсации за убитых животных браконьеры оплачивают штраф, назначенный судом. Отметим, что инспекторы Госохотуправления за 8 месяцев выявили 749 нарушений. Из них 699 — административных, а 50 — с признаками браконьерства. 28 незаконопослушных охотников уже привлечены к ответственности и выплатили 615 тысяч рублей штрафов.

Всего в Тюменской области порядка 74 тысяч владельцев охотничьего оружия, почти половина из них — 30,5 тысяч человек — проживает в Тюмени. Такие цифры привели на той же пресс-конференции руководитель Центра лицензионно-разрешительной работы УМВД России по Тюменской области Юрий Калинин и начальник отдела лицензионно-разрешительной работы УМВД России по г. Тюмени Нина Зырянова. Они напомнили, что с 31 августа до конца октября в регионе идет сезон охоты на водоплавающую дичь. В связи с этим в области проводится операция «Охотник»: проверяются владельцы ружей и пистолетов, в случае нарушений оружие изымается, составляются иски. Часто нарушители лишаются охотничьих билетов.

Впрочем, большинство тюменских охотников — не браконьеры и не нарушители. Для некоторых из них общение с природой вообще важнее, чем килограммы подстреленной дичи. Юрий Калинин рассказал, что есть охотники, которые, выезжая в лес, берут ружье, но не заряжают его. А вот с трофейной охотой для иностранных туристов у области пока не сложилось. Попытки привезти в тюменские леса заграничных охотников были, но успехом не увенчались — выходит затратно и утомительно. Иностранцев пугают труднопроходимые местности, да и дичь встречается не на каждом шагу.

#Новости#Полиция#Тюмень#Браконьеры#Охота#Таня#Общество
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