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Больше 50 молодежных объединений показали себя на фестивале

23 сентября 2013, 11:07
Фестиваль молодежных сообществ прошел в минувшую субботу, 21 сентября, на Цветном бульваре. На мероприятии молодые и активные тюменцы смогли продемонстрировать, чем они занимаются, а также привлечь новых участников.
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Тюмень

Этот фестиваль проводится уже третий раз, и каждый раз — это событие, совершенно не похожее на предыдущее. Ежегодно появляются новые сообщества, развивают свою деятельность уже существующие — именно это главный показатель существования людей, горящих идеей. Именно для презентации их деятельности «Моя территория» организовала уникальную площадку.

Цветной бульвар принял у себя сообщества самых разных направлений — от благотворительных фондов до рок-студий. В частности, на площадке выступили театр-проект «Чудейство» с ростовыми куклами в уникальных костюмах, Beatbox club, клуб исторической реконструкции «Сибирская вольница», благотворительные движения «Подари ребенку праздник!» и Green Helpers, танцевальный центр «Альби», детская студия телевидения «18-" и другие, сообщает «Моя территория».

На мероприятии было представлено более 50 молодежных объединений и сообществ, которые принимали у себя на площадках гостей и проводили для них мастер-классы. Для зрителей были проведены онлайн и оффлайн конкурсы при поддержке центра «Созвездие развлечений»: конкурс фотографий, размещенных в социальной сети Instagram с хэштегом #моятерритория и #планетабоулинг, конкурс на самого активного участника площадок. Победителями стали Ксения Кочурина и Яша Ройтблов. Еще 10 ребят получили подарочные сертификаты от «Планеты боулинг» на 1 час игры за активную работу на площадках.

Закончилось мероприятие горячим фуршетом и награждением сообществ, которые получили сертификаты участников фестиваля и призы от спонсоров — билеты в кино и боулинг.

Видео Сергея Шарапова

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