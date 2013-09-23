Больше 50 молодежных объединений показали себя на фестивале

Этот фестиваль проводится уже третий раз, и каждый раз — это событие, совершенно не похожее на предыдущее. Ежегодно появляются новые сообщества, развивают свою деятельность уже существующие — именно это главный показатель существования людей, горящих идеей. Именно для презентации их деятельности «Моя территория» организовала уникальную площадку.
Цветной бульвар принял у себя сообщества самых разных направлений — от благотворительных фондов до рок-студий. В частности, на площадке выступили театр-проект «Чудейство» с ростовыми куклами в уникальных костюмах, Beatbox club, клуб исторической реконструкции «Сибирская вольница», благотворительные движения «Подари ребенку праздник!» и Green Helpers, танцевальный центр «Альби», детская студия телевидения «18-" и другие, сообщает «Моя территория».
На мероприятии было представлено более 50 молодежных объединений и сообществ, которые принимали у себя на площадках гостей и проводили для них мастер-классы. Для зрителей были проведены онлайн и оффлайн конкурсы при поддержке центра «Созвездие развлечений»: конкурс фотографий, размещенных в социальной сети Instagram с хэштегом #моятерритория и #планетабоулинг, конкурс на самого активного участника площадок. Победителями стали Ксения Кочурина и Яша Ройтблов. Еще 10 ребят получили подарочные сертификаты от «Планеты боулинг» на 1 час игры за активную работу на площадках.
Закончилось мероприятие горячим фуршетом и награждением сообществ, которые получили сертификаты участников фестиваля и призы от спонсоров — билеты в кино и боулинг.
Видео Сергея Шарапова