Больше 50 молодежных объединений показали себя на фестивале

На мероприятии было представлено более 50 молодежных объединений и сообществ, которые принимали у себя на площадках гостей и проводили для них мастер-классы. Для зрителей были проведены онлайн и оффлайн конкурсы при поддержке центра «Созвездие развлечений»: конкурс фотографий, размещенных в социальной сети Instagram с хэштегом #моятерритория и #планетабоулинг, конкурс на самого активного участника площадок. Победителями стали Ксения Кочурина и Яша Ройтблов. Еще 10 ребят получили подарочные сертификаты от «Планеты боулинг» на 1 час игры за активную работу на площадках.