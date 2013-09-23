2 млн рублей и 5,5 лет колонии за 2 загубленные жизни

Ишимский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего Вадима Болдырева, который в состоянии опьянения насмерть сбил пожилую женщину с малолетним внуком.
Мужчина признан виновным по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц), сообщают в пресс-службе областной прокуратуры.
Как установило следствие, вечером 20 июля пьяный Болдырев на автомашине ВАЗ-21120 двигался по улице Республики в Ишиме со скоростью, превышающей ограничение в 30 км/ч, установленное на данном участке дороги. В результате нарушения правил дорожного движения он выехал на встречную полосу, где сбил переходивших проезжую часть 57-летнюю женщину с 6-летним внуком. От удара пешеходов подбросило вверх, после чего они упали на землю.
Мальчик погиб на месте от переломов костей свода и основания черепа. Пожилая женщина была доставлена в больницу, но спасти ее не удалось. В тот же вечер она скончалась в реанимации от множественных повреждений органов и скелета, приведших к массивной кровопотере и травматическому шоку.
Суд назначил Вадиму Болдыреву 5 лет 6 месяцев заключения в колонии-поселении и на 3 года лишил его права управлять транспортным средством. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу родных погибших более 2 миллиона рублей в счет возмещения морального и материального вреда.