2 млн рублей и 5,5 лет колонии за 2 загубленные жизни

Как установило следствие, вечером 20 июля пьяный Болдырев на автомашине ВАЗ-21120 двигался по улице Республики в Ишиме со скоростью, превышающей ограничение в 30 км/ч, установленное на данном участке дороги. В результате нарушения правил дорожного движения он выехал на встречную полосу, где сбил переходивших проезжую часть 57-летнюю женщину с 6-летним внуком. От удара пешеходов подбросило вверх, после чего они упали на землю.