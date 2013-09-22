«Урал XI»: искусство ради искусства

Творческая атмосфера значительно поменялась с 1979 года: художники мыслят на другие темы и представляют для себя новые идеалы. «Урал XI» покажет мало исторических картин или произведений со сложными многофигурными композициями. Нет социально-острых художественных работ, мало иллюстраций в графике. Художники сегодня, в основном, увлекаются доступными техниками, такими как рисунок карандашом, тушью, акварелью, т. е. тем, что сейчас малобюджетно. В скульптуре наблюдается похожая тенденция — работы этих художников можно отнести к декоративно-прикладному искусству, поскольку далеко не каждый автор может позволить себе сделать монументальную скульптуру из бронзы. В основном, это изделия из керамики. Несмотря на это, художники представили серьезные вещи — произведения не для продажи, не для салона. Это искусство ради искусства.