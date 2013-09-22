«Урал XI»: искусство ради искусства

20 сентября состоялась пресс-конференция, посвященная выставке. Ее участниками стали Александр Новик, председатель тюменского отделения «Союза художников России», художник Александр Васильев и Татьяна Сергейчук, заведующая музеем ИЗО. Они рассказали журналистам, с чего начинались региональные выставки, и какие тенденции в искусстве можно обнаружить, посетив «Урал XI».
По словам Александра Новика, история первых региональных выставок началась еще в 60-х годах с приходом Хрущевской оттепели. Первая всероссийская художественная выставка показала, что по сравнению с произведениями москвичей и питерцев, работы провинциальных художников выглядят слишком слабо. Чтобы мотивировать региональных авторов к созданию более талантливых, с точки зрения творчества, произведений, было принято решение проводить зональные (региональные) выставки, организуя при этом предварительный отбор работ, которые смогут достойно представлять регион на главной выставке страны. Первая зональная выставка прошла в1964 году в Свердловске, а последняя в Тюмени в 1979 году. Тюменская выставка оказалась тогда настолько значимым событием, что для нее был построен Выставочный зал, собравший художественные произведения со всего Урала.
Подобное событие «Урал XI» не сопровождает, однако в масштабе и грандиозности выставки сомневаться вряд ли придется. «Урал XI» объединяет 11 городов: Магнитогорск, Челябинск, Нижний Тагил, Орск, Тюмень, Уфа и т.д. На выставку представлено 2229 работ, отобрано — только 1226. Поскольку экспозиция достаточно масштабна, для ее размещения потребовалось площадь всего музея ИЗО. На первом этаже здания разместилась живопись, на втором — графика, скульптура, резная кость, на третьем — прикладное и театрально-декорационное искусство. Выставка включает в себя разные направления и стили — от реалистического до абстрактного искусства. По словам Татьяны Сергейчук, в отличие от выставок актуального искусства, «Урал XI» более объективная выставка, поскольку здесь нет одного куратора, отбирающего на собственный взгляд самые важные произведения современности, отвечающие определенно заданной теме. Выставка формирует более широкую связку художников, хотя является академичной и более традиционной.
Творческая атмосфера значительно поменялась с 1979 года: художники мыслят на другие темы и представляют для себя новые идеалы. «Урал XI» покажет мало исторических картин или произведений со сложными многофигурными композициями. Нет социально-острых художественных работ, мало иллюстраций в графике. Художники сегодня, в основном, увлекаются доступными техниками, такими как рисунок карандашом, тушью, акварелью, т. е. тем, что сейчас малобюджетно. В скульптуре наблюдается похожая тенденция — работы этих художников можно отнести к декоративно-прикладному искусству, поскольку далеко не каждый автор может позволить себе сделать монументальную скульптуру из бронзы. В основном, это изделия из керамики. Несмотря на это, художники представили серьезные вещи — произведения не для продажи, не для салона. Это искусство ради искусства.
В выставке приняли участие 77 человек из Тюмени, среди них есть те, чьи работы были представлены на выставке еще в 1979 году. Это художники Распопов, Афанасьев, Захаров, Юдин, Рыбьяков и др. «Урал XI» объединил авторов в возрасте от 23-х до 84-х лет, хотя основная масса работ выполнена художниками в возрасте от 50 до 55 лет. Такая тенденция, по словам Александра Новика, связана с недостаточным профессионализмом авторов. «Работ молодых мастеров было представлено достаточно, однако немногие смогли пройти отбор», — отметил художник.
В ходе выставки также будут проводиться Дни городов, когда «Урал XI» посетят авторы из разных регионов. Второе октября объявлено днем Екатеринбурга: в музее ИЗО соберутся художники столицы УрФО и расскажут о творческой жизни своего города. Девятого октября состоится День Уфы, 16 октября — День Челябинска, 23 октября — День Магнитогорска, 25 октября — День Тюмени. Десятого октября в рамках «Урал XI» пройдет искусствоведческая конференция «Проблемы развития регионального искусства.
Открытие «Урал XI» пройдет 30 сентября в музее ИЗО в 15.00, после чего каждый желающий сможет посетить выставку.
Марина Рыбьякова