«Спартак» разгромил ЦСКА в московском дерби

Одновременно с московским дерби еще одна игра девятого тура чемпионата прошла в Нижнем Новгороде, где местная «Волга» принимала «Анжи». Хозяева одержали верх над махачкалинским клубом со счетом 2:1. Голы в ворота гостей забили Шота Бибилов и Антон Путило. Единственный мяч на счету «Анжи» — автогол, забитый в ворота «Волги» тем же Путило. «Волга» занимает в турнирной таблице девятую строчку, а «Анжи» — четырнадцатую.