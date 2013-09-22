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«Спартак» разгромил ЦСКА в московском дерби

22 сентября 2013, 18:27
Московский «Спартак» одержал победу над ЦСКА в девятом туре чемпионата России по футболу. Игра состоялась в воскресенье, 22 сентября, на столичном стадионе «Локомотив» и закончилась со счетом 3:0 в пользу красно-белых.

Открыл счет в конце первого тайма полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз, затем еще два гола в ворота армейцев соответственно на 52-й и 59-й минутах забили защитники Дмитрий Комбаров и Сергей Паршивлюк. По итогам встречи ЦСКА опустился на вторую строчку турнирной таблицы, а «Спартак» стал лидером чемпионата.

Одновременно с московским дерби еще одна игра девятого тура чемпионата прошла в Нижнем Новгороде, где местная «Волга» принимала «Анжи». Хозяева одержали верх над махачкалинским клубом со счетом 2:1. Голы в ворота гостей забили Шота Бибилов и Антон Путило. Единственный мяч на счету «Анжи» — автогол, забитый в ворота «Волги» тем же Путило. «Волга» занимает в турнирной таблице девятую строчку, а «Анжи» — четырнадцатую.

Накануне, в субботу, в рамках девятого тура национального первенства прошли еще три игры. Московские динамовцы уступили «Локомотиву» со счетом 1:3, «Крылья советов» и «Урал» сыграли вничью 1:1, «Терек» проиграл Краснодару с результатом 0:1.

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