«Спартак» разгромил ЦСКА в московском дерби

Открыл счет в конце первого тайма полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз, затем еще два гола в ворота армейцев соответственно на 52-й и 59-й минутах забили защитники Дмитрий Комбаров и Сергей Паршивлюк. По итогам встречи ЦСКА опустился на вторую строчку турнирной таблицы, а «Спартак» стал лидером чемпионата.
Одновременно с московским дерби еще одна игра девятого тура чемпионата прошла в Нижнем Новгороде, где местная «Волга» принимала «Анжи». Хозяева одержали верх над махачкалинским клубом со счетом 2:1. Голы в ворота гостей забили Шота Бибилов и Антон Путило. Единственный мяч на счету «Анжи» — автогол, забитый в ворота «Волги» тем же Путило. «Волга» занимает в турнирной таблице девятую строчку, а «Анжи» — четырнадцатую.
Накануне, в субботу, в рамках девятого тура национального первенства прошли еще три игры. Московские динамовцы уступили «Локомотиву» со счетом 1:3, «Крылья советов» и «Урал» сыграли вничью 1:1, «Терек» проиграл Краснодару с результатом 0:1.