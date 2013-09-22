Россия выдвинула на «Оскар» «Сталинград» Бондарчука

В борьбе за право представлять Россию на «Оскаре» фильм Бондарчука обошел такие ленты как «Легенда № 17» Николая Лебедева, «Долгая счастливая жизнь» Бориса Хлебникова, «Рассказы» Михаила Сегала, «Майор» Юрия Быкова, «Последняя сказка Риты» Ренаты Литвиновой.
Как отмечает агентство, в соответствии с регламентом Американской киноакадемии, номинировать на «Оскар» можно только фильм, который был выпущен в прокат до 30 сентября. Между тем, на данный момент датой премьерного показа «Сталинграда» значится 10 октября.
Шорт-лист зарубежных фильмов, которые в итоге будут бороться за «Оскар», Американская киноакадемия назовет в январе. Вручение премии состоится 2 марта 2014 года в Лос-Анджелесе.
В прошлом году Россия выдвигала на «Оскар» фильм «Белый тигр» Карена Шахназарова. В итоговый шорт-лист премии он не попал.