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Россия выдвинула на «Оскар» «Сталинград» Бондарчука

22 сентября 2013, 10:43
Российский оскаровский комитет выдвинул на соискание премии «Оскар» фильм Федора Бондарчука «Сталинград». Об этом 20 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление члена комитета продюсера Евгения Гидилиса.

В борьбе за право представлять Россию на «Оскаре» фильм Бондарчука обошел такие ленты как «Легенда № 17» Николая Лебедева, «Долгая счастливая жизнь» Бориса Хлебникова, «Рассказы» Михаила Сегала, «Майор» Юрия Быкова, «Последняя сказка Риты» Ренаты Литвиновой.

Как отмечает агентство, в соответствии с регламентом Американской киноакадемии, номинировать на «Оскар» можно только фильм, который был выпущен в прокат до 30 сентября. Между тем, на данный момент датой премьерного показа «Сталинграда» значится 10 октября.

Шорт-лист зарубежных фильмов, которые в итоге будут бороться за «Оскар», Американская киноакадемия назовет в январе. Вручение премии состоится 2 марта 2014 года в Лос-Анджелесе.

В прошлом году Россия выдвигала на «Оскар» фильм «Белый тигр» Карена Шахназарова. В итоговый шорт-лист премии он не попал.

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