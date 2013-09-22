Россия выдвинула на «Оскар» «Сталинград» Бондарчука

Как отмечает агентство, в соответствии с регламентом Американской киноакадемии, номинировать на «Оскар» можно только фильм, который был выпущен в прокат до 30 сентября. Между тем, на данный момент датой премьерного показа «Сталинграда» значится 10 октября.