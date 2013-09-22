Гостеприимство стоило жизни: тюменка приютила своих будущих убийц

«В ночь на 7 января 2013 года в ходе распития алкогольных напитков у Распутина и Арбузовой с хозяйкой произошла ссора, в ходе которой они решили ее убить. Арбузова села на ноги своей жертвы и удерживала ее руки, а Распутин проводом от удлинителя удушил женщину. Злодеи поместили труп в сумку и оттащили к теплотрассе, где закопали в снегу. После учиненной расправы криминальная пара продолжала жить в доме убитой», — сообщили в пресс-службе прокуратуры области.