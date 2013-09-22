Гостеприимство стоило жизни: тюменка приютила своих будущих убийц

В конце 2012 года 45-летняя жительница Тюмени пригласила жить к себе в дом Арбузову, которая в октябре освободилась из мест лишения свободы, где отбывала срок по ч.1 ст.111 (умышленное тяжкое причинение вреда здоровью) и п. «а» ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Позже в доме стал проживать и Распутин, также ранее судимый по ч.1 ст. 111 УК РФ.
«В ночь на 7 января 2013 года в ходе распития алкогольных напитков у Распутина и Арбузовой с хозяйкой произошла ссора, в ходе которой они решили ее убить. Арбузова села на ноги своей жертвы и удерживала ее руки, а Распутин проводом от удлинителя удушил женщину. Злодеи поместили труп в сумку и оттащили к теплотрассе, где закопали в снегу. После учиненной расправы криминальная пара продолжала жить в доме убитой», — сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
23 февраля из Москвы вернулся сожитель хозяйки. Арбузова сообщила ему, что женщина умерла из-за болезни. Утром 24 февраля мужчина обнаружил пропажу денег и сигарет, и у него с Распутиным произошел конфликт. Распутин угрожал мужчине убийством, ранил ножом в ногу, после чего накинул ему на шею веревку и стал ее сдавливать. Потерпевший покинул дом.
6 марта мужчина обратился в полицию с заявлением о безвестном исчезновении своей сожительницы, поскольку не поверил в ее смерть от болезни. В тот же день был обнаружен труп убитой.
7 марта Распутина и Арбузову задержали правоохранительные органы. По решению суда они заключены под стражу. Им предъявлено обвинение по п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Кроме того, Распутин обвиняется по ч.1 ст. 119 (угроза убийством) и п. «г» ч.2 ст.161 (грабеж с применением насилия). Утром 1 января 2013 года он ограбил тюменца, похитив у него сотовый телефон стоимостью 2,7 тысяч рублей.
Прокуратура области утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Тюменский областной суд для рассмотрения по существу.