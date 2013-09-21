Убили двоих ради квартиры

Напомним, в июне 2009 г в Тюмени Руслан Суханов и его мать Людмила Суханова решили завладеть муниципальной однокомнатной квартирой своего покойного знакомого, в которой остались проживать его вдова и брат, злоупотреблявшие спиртными напитками. Для достижения своей цели Суханов 12 июня 2009 года вывез в лесной массив мужчину и убил его, сокрыв труп в земле. После этого он вернулся в Тюмень и уже вместе с матерью лишил жизни женщину, повесив ее на эстакаде.
Обманным путем Суханова добилась заключения с ней и её сыном договора социального найма опустевшей квартиры в 2011 году, а затем и приватизации её на имя Руслана Суханова. В прокуратуре добавляют, что в 2011 году Руслан Суханов в результате аферы, проведенной вместе с матерью, стал собственником еще одной квартиры.
Размер ущерба, причиненного Сухановыми потерпевшим, составил более 2,7 млн. рублей.
Задержали Суханова в декабре 2011 года. Его мать Людмила Суханова умерла в 2012, и уголовное дело в отношении нее прекратили за ее смертью.
«Суд назначил Руслану Суханову 24 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд взыскал с осужденного 1 млн рублей в счет морального вреда дочери погибшей женщины. Суханов и его адвокат обжаловали приговор в апелляционном порядке в Верховный Суд РФ. Верховный Суд рассмотрел жалобы 19 сентября и отклонил их за необоснованностью, оставив приговор Тюменского областного суда в силе», — сообщает прокуратура Тюменской области.