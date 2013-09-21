Убили двоих ради квартиры

Напомним, в июне 2009 г в Тюмени Руслан Суханов и его мать Людмила Суханова решили завладеть муниципальной однокомнатной квартирой своего покойного знакомого, в которой остались проживать его вдова и брат, злоупотреблявшие спиртными напитками. Для достижения своей цели Суханов 12 июня 2009 года вывез в лесной массив мужчину и убил его, сокрыв труп в земле. После этого он вернулся в Тюмень и уже вместе с матерью лишил жизни женщину, повесив ее на эстакаде.