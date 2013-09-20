Задержан подозреваемый в убийстве Андрея Попкова и его подруги

Напомним, тела 35-летнего мужчины и 17-летней девушки были обнаружены 19 сентября в квартире многоэтажки по улице Клары Цеткин после того, как был потушен произошедший там пожар. По предварительной версии, озвученной МЧС, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем. Высказывалось предположение о том, что кто-то из погибших курил в постели. Однако когда появилась официальная информация от следственных органов, стало понятно, что все куда серьезней. На телах погибших были обнаружены явные признаки насильственной смерти — множественные раны головы и переломы костей черепа. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).