Задержан подозреваемый в убийстве Андрея Попкова и его подруги

В Тюмени задержан подозреваемый в убийстве директора магазина «Вредный Енот» Андрея Попкова и его несовершеннолетней подруги. В настоящее время он дает признательные показания. Выясняются мотивы совершения преступления.
Напомним, тела 35-летнего мужчины и 17-летней девушки были обнаружены 19 сентября в квартире многоэтажки по улице Клары Цеткин после того, как был потушен произошедший там пожар. По предварительной версии, озвученной МЧС, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем. Высказывалось предположение о том, что кто-то из погибших курил в постели. Однако когда появилась официальная информация от следственных органов, стало понятно, что все куда серьезней. На телах погибших были обнаружены явные признаки насильственной смерти — множественные раны головы и переломы костей черепа. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
О том, что по «горячим следам» задержан подозреваемый в совершении преступления, корреспонденту Nashgorod.ru сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области. Им оказался 25-летний знакомый Андрея Попкова. Молодой человек нигде не учится и не работает, ранее судим он не был.
«В настоящее время подозреваемый дает признательные показания о мотивах и обстоятельствах убийства. У него изъяты похищенные из квартиры убитого вещи. Орудие убийства устанавливается. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении обвинения», — отметили в следственном управлении.
Добавим, что 35-летний Андрей Попков по прозвищу Ёж — директор магазина «Вредный Енот», байкер — был известен в неформальной среде. Несмотря на то, что тело погибшего передано в Екатеринбург для кремации, многочисленные друзья и знакомые устроят в субботу, 21 сентября, церемонию прощания в Тюмени. Она пройдет у торгового центра «Центральный» на улице Герцена, где расположен магазин «Вредный Енот», с 11.00 до 13.00.
Видео пресс-службы УМВД по Тюменской области