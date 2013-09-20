В Югре женщина убила троих детей и застрелилась сама

Трагический случай произошел на днях в Ханты-Мансийском автономном округе. Молодая женщина убила своих троих детей, а потом застрелилась сама. По данному факту возбуждено уголовное дело по «а, в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более малолетних лиц).

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