В Югре женщина убила троих детей и застрелилась сама

О произошедшей трагедии в правоохранительные органы сообщила родная сестра погибшей женщины. Как информирует пресс-служба Следственного комитета ХМАО, тела троих малолетних детей 2007 и 2012 г.р. были обнаружены в одном из домов юрт Павловых Нефтеюганского района Югры. Также было найдено тело их матери с огнестрельным ранением.
По предварительной версии, женщина совершила убийство своих детей, после чего покончила жизнь самоубийством, выстрелив в себя из ружья.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы. Ведется следствие.