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В Югре женщина убила троих детей и застрелилась сама

20 сентября 2013, 13:13
Трагический случай произошел на днях в Ханты-Мансийском автономном округе. Молодая женщина убила своих троих детей, а потом застрелилась сама. По данному факту возбуждено уголовное дело по «а, в» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более малолетних лиц).
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Дети

О произошедшей трагедии в правоохранительные органы сообщила родная сестра погибшей женщины. Как информирует пресс-служба Следственного комитета ХМАО, тела троих малолетних детей 2007 и 2012 г.р. были обнаружены в одном из домов юрт Павловых Нефтеюганского района Югры. Также было найдено тело их матери с огнестрельным ранением.

По предварительной версии, женщина совершила убийство своих детей, после чего покончила жизнь самоубийством, выстрелив в себя из ружья.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы. Ведется следствие.

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