В воскресенье центр города перекроют

Так, с 7 до 15 часов будет ограничено движение автотранспорта по Володарского, Хохрякова, Орджоникидзе, 8 Марта, Водопроводной, Первомайской, Дзержинского. На них будет закрыт въезд по периметру улиц Республики, Профсоюзной, Советской, Челюскинцев.