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В воскресенье центр города перекроют

20 сентября 2013, 14:22
В это воскресенье, 22 сентября, в Тюмени состоится масштабный легкоатлетический забег «Кросс нации — 2013». Улицы в центре города снова перекроют.
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Тюмень

В это воскресенье, 22 сентября, в Тюмени состоится масштабный легкоатлетический забег «Кросс нации — 2013». Улицы в центре города снова перекроют.

Так, с 7 до 15 часов будет ограничено движение автотранспорта по Володарского, Хохрякова, Орджоникидзе, 8 Марта, Водопроводной, Первомайской, Дзержинского. На них будет закрыт въезд по периметру улиц Республики, Профсоюзной, Советской, Челюскинцев.

В «Тюменьгортрансе» сообщили, что из автобусов только маршрут № 43 будет объезжать перекрытый участок. Остальных ограничение движения не коснется.

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