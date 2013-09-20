В воскресенье центр города перекроют

В это воскресенье, 22 сентября, в Тюмени состоится масштабный легкоатлетический забег «Кросс нации — 2013». Улицы в центре города снова перекроют.
Так, с 7 до 15 часов будет ограничено движение автотранспорта по Володарского, Хохрякова, Орджоникидзе, 8 Марта, Водопроводной, Первомайской, Дзержинского. На них будет закрыт въезд по периметру улиц Республики, Профсоюзной, Советской, Челюскинцев.
В «Тюменьгортрансе» сообщили, что из автобусов только маршрут № 43 будет объезжать перекрытый участок. Остальных ограничение движения не коснется.