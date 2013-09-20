УЕФА утвердил список претендентов на Евро-2020

Больше всего городов заявила Испания, выдвинувшая Мадрид, Бильбао, Барселону и Валенсию. По два города заявили Италия (Рим, Милан), Польша (Варшава, Хожув), Португалия (Лиссабон, Порту) и Украина (Киев, Донецк).
От России заявлен Санкт-Петербург, кандидатуру которого поддержал президент ФИФА Зепп Блаттер.
В числе претендентов на Евро-2020 также оказались Амстердам, Астана, Афины, Баку, Базель, Белград, Брюссель, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин, Ереван, Загреб, Иерусалим, Кардифф, Копенгаген, Лион, Лондон, Минск, Мюнхен, Прага, Стамбул, Стокгольм, Скопье, София и Хельсинки.
До 25 апреля 2014 года члены УЕФА смогут поменять город в своей заявке. Список городов и стадионов, где пройдет Евро-2020, станет известен 25 сентября 2014 года.
Чемпионат Европы 2020 года пройдет в 13 городах. В 12 из них пройдет по четыре матча (три игры группового турнира и одна встреча плей-офф). Оба полуфинала и финальный матч пройдут в одном городе.