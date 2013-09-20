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УЕФА утвердил список претендентов на Евро-2020

20 сентября 2013, 16:37
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальном сайте назвал 39 городов, которые будут претендовать на проведение чемпионата Европы 2020 года. Заявки на матчи первенства подали 32 члена УЕФА из 54.

Больше всего городов заявила Испания, выдвинувшая Мадрид, Бильбао, Барселону и Валенсию. По два города заявили Италия (Рим, Милан), Польша (Варшава, Хожув), Португалия (Лиссабон, Порту) и Украина (Киев, Донецк).

От России заявлен Санкт-Петербург, кандидатуру которого поддержал президент ФИФА Зепп Блаттер.

В числе претендентов на Евро-2020 также оказались Амстердам, Астана, Афины, Баку, Базель, Белград, Брюссель, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин, Ереван, Загреб, Иерусалим, Кардифф, Копенгаген, Лион, Лондон, Минск, Мюнхен, Прага, Стамбул, Стокгольм, Скопье, София и Хельсинки.

До 25 апреля 2014 года члены УЕФА смогут поменять город в своей заявке. Список городов и стадионов, где пройдет Евро-2020, станет известен 25 сентября 2014 года.

Чемпионат Европы 2020 года пройдет в 13 городах. В 12 из них пройдет по четыре матча (три игры группового турнира и одна встреча плей-офф). Оба полуфинала и финальный матч пройдут в одном городе.

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