«Тролль гнёт ель» заставили тюменцев пуститься в безудержный пляс

Любители пива, фолка и весёлых плясок собрались прошлым вечером, 19 сентября, в рок-клубе «Жара», чтобы насладиться задорной музыкой в формате Oktoberfest. Хедлайнерами фестиваля стали монстры российского пивного фолка «Тролль Гнёт Ель».
Помимо петербургских гостей перед собравшимися выступили и тюменские фолк-рок коллективы, в том числе и достаточно известные «Просто Горыныч», а также успешно стартовавший на тюменской сцене ансамбль средневековой музыки «Gilead», который открывал фестиваль. На одной из песен лидер группы по традиции предложил смельчакам из зала разделиться на две половины и поучаствовать в известной забаве «стенка на стенку». К счастью, обошлось без травм. Стоит отметить, что к концу вечера в массовых толкучках стали принимать участия и представительницы прекрасного пола.
Хедлайнеры фестиваля порадовали тюменцев и своими давними композициями и песнями из нового шестого альбома, который в скором времени должен увидеть свет. То, что творилось в зале во время выступления музыкантов сложно описать словами — «тролли» произвели настоящий фурор и заставили пуститься в безудержный пляс практически всех пришедших на фестиваль. К слову, группа «Тролль гнёт ель» — частый гость нашего города, а также ежегодного фестиваля «Абалакское поле», который проводится под Тобольском.
Лидер группы Константин «Тролль» Румянцев поделился с порталом Nashgorod.ru секретом успеха подобной музыки: «Сколько бы времени ни прошло, людям все равно интересно обращаться к своим корням. Мода возникает и проходит, а фолк музыка как всегда была, так и останется — это такой пласт, который всегда существовал, существует и будет существовать. Универсальная музыка».
Константин также отметил, что группа «Тролль гнёт ель» с удовольствием посетит Тюмень ещё ни один раз, ведь фолк-аудитория нашего города оставляют у них только приятные впечатления.
Виталий Беспалов
Видео — Евгений Потрепалов