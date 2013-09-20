«Тролль гнёт ель» заставили тюменцев пуститься в безудержный пляс

Помимо петербургских гостей перед собравшимися выступили и тюменские фолк-рок коллективы, в том числе и достаточно известные «Просто Горыныч», а также успешно стартовавший на тюменской сцене ансамбль средневековой музыки «Gilead», который открывал фестиваль. На одной из песен лидер группы по традиции предложил смельчакам из зала разделиться на две половины и поучаствовать в известной забаве «стенка на стенку». К счастью, обошлось без травм. Стоит отметить, что к концу вечера в массовых толкучках стали принимать участия и представительницы прекрасного пола.