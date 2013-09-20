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Сообщившая о минировании банка тюменка задержана

20 сентября 2013, 11:42
Сотрудники полиции задержали 27-летнюю тюменку, которая в прошлую пятницу, 13 сентября, сообщила по телефону о минировании здания «Ханты-Мансийского банка». Информация оказалась ложной, однако добавила хлопот как правоохранительным органам, так и обычным горожанам.
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Тюмень

Сотрудники полиции задержали 27-летнюю тюменку, которая в прошлую пятницу, 13 сентября, сообщила по телефону о минировании здания «Ханты-Мансийского банка». Информация оказалась ложной, однако добавила хлопот как правоохранительным органам, так и обычным горожанам.

Напомним, что после сообщения о возможном взрыве было перекрыто движение в центральной части города. Проводилась экстренная эвакуация сотрудников банка. Здание «Ханты-Мансийского банка» по ул. 8 Марта и прилегающую территорию обследовали кинологи и взрывотехники ОМОН. Взрывного устройства не было обнаружено.

В этот же день сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 4 установили личность подозреваемой. Было определено устройство, с которого поступил звонок.

«Заключение экспертизы стало безоговорочным доказательством совершения противоправных действий с мобильного телефона, который в последствии был изъят у подозреваемой. 19 сентября 27-летняя ранее не судимая жительница областного центра, трудоустроенная администратором в сауне, задержана и доставлена в правоохранительные органы. Расследование уголовного дела по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризм продолжается», — сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.

Там отметили, что о мотивах женщины пока ничего не известно.

«Расплачиваясь за собственные действия, причинившие немалый моральный и материальный вред, «шутнику» предстоит не только понести уголовную ответственность, но и возместить стоимость всех затрат по проведенной операции о разминировании.

«Сотрудники правоохранительных органов, проводя большую профилактическую работу по предотвращению терроризма, стараются избавить мирное население от опасности и страха за свою жизнь. А звонки о ложном минировании приводят к деформации общественного сознания, привыканию к такого рода „шуткам“ и снижению бдительности граждан. Поэтому, если Вы знаете о людях, развлекающихся подобным образом и не осознающих последствия и размер наносимого обществу ущерба, позвоните по телефону доверия УВМД по городу Тюмени — 799–855, он работает в круглосуточном режиме, а информация, переданная Вами, останется анонимной. Также можно отправить информацию на электронный ящик доверия УМВД — [email protected]», — добавили в полиции.

#Новости#Телефонный терроризм#Тюмень#Таня#Происшествия
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