Сделай бонбоньерку своими руками

Милые коробочки для конфет — бонбоньерки можно сделать своими руками, а научат этому на бесплатном мастер-классе в ТРЦ «Малахит», которые пройдут 20, 21 и 22 сентября.
Бонбоньерка пришла к нам из Франции. На самом романтичном языке мира это слово означает — красиво оформленная коробка для конфет. Сначала такие коробочки изготавливались из дерева или металла (для хранения конфет россыпью), а уже позднее вошли в моду коробки из картона, — в такой коробке конфетки лежали в один ряд.
В средние века в Европе изысканные бонбоньерки пользовались популярностью среди аристократии, а изготавливались из фарфора и драгоценных камней. Их наполняли сахаром-рафинадом и другими сладостями.
Однако бонбоньерки претерпели много изменений, дожив до нынешних времен. Эти изящные коробки для конфет стали изготавливать из самых разных материалов: картона, глины, стекла, ткани, используя всевозможные методы и технологии, в том числе и своими руками.
Самым распространенными и оригинальными являются коробочки бонбоньерки в форме сумочки, сундучка, сердца или мешочка.
Запись на бесплатный мастер-класс проходит в группе Malloko ВКонтакте или по электронной почте [email protected]. Необходимо указать фамилию, имя, возраст, телефон участника, удобную дату мастер-класса.
Продолжительность занятия — 3 часа.
Все материалы будут предоставлены организатором. Время проведения: 20 сентября (пятница) с 17.00, 21 сентября (суббота) с 13.00, 22 сентября (воскресенье) с 13.00 часов.