Сделай бонбоньерку своими руками

Бонбоньерка пришла к нам из Франции. На самом романтичном языке мира это слово означает — красиво оформленная коробка для конфет. Сначала такие коробочки изготавливались из дерева или металла (для хранения конфет россыпью), а уже позднее вошли в моду коробки из картона, — в такой коробке конфетки лежали в один ряд.