Разбойники с битой караулили жертву у банкомата

«В темное время суток необходимо проявлять повышенную бдительность. Постарайтесь не передвигаться в одиночку, а если иного выхода нет, то предупредите кого-нибудь о том, откуда и во сколько вы выходите, возможно, вас могут встретить. Не демонстрируйте ценные вещи, а тем более денежные средства. Не носите с собой крупную сумму денег, потому что вполне возможно, что за вами могут проследить по пути из магазина, если увидят наличие денег. Постарайтесь в принципе избежать ситуаций, когда вам приходится снимать денежные средства в банкомате, находящемся на улице, где совсем нет людей. Если все же это необходимо: осмотритесь, постарайтесь предупредить действия злоумышленников, которые могут напасть неожиданно. И все же, если в отношении вас совершается преступление — не пытайтесь сопротивляться, это может разозлить нападающих. Лучше постарайтесь запомнить приметы и незамедлительно, как только появится возможность, обращайтесь в полицию», — сказали в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.