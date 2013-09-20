Разбойники с битой караулили жертву у банкомата

На месте жертвы разбойников мог оказаться каждый: преступная троица давно планировала нападение и поджидала подходящего человека у банкомата, расположенного в районе перекрестка улиц Пермякова и Н. Зелинского. Увидев вечером 18 сентября мужчину, снявшего приличную сумму денег, злоумышленники прошли за ним несколько метров. Убедившись, что вокруг никого нет, один из них ударил потерпевшего по голове битой. После этого у тюменца забрали все деньги — 38 тысяч рублей, а также кредитные карты и мобильный телефон.
К счастью, действия разбойников заметил прохожий, он попытался оказать помощь потерпевшему, а также вызвал полицию и врачей.
Через некоторое время полицейские остановили автомобиль, на котором скрылись предполагаемые подозреваемые. В машине находились двое. Первый — 25-летний тюменец, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью. Второй — 26-летний парень, уже знакомый читателям криминальных новостей интернет-портала Nashgorod.ru: несколько дней назад его задерживали за грабеж в магазине одежды. Третий подозреваемый — 24-летний парень, ранее судимый за грабеж — пытался скрыться от стражей правопорядка и прятался у знакомых, но также был задержан. Все трое были заключены под стражу. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.
В Тюмени немало уличных банкоматов, и теоретически территория у каждого из них может стать местом криминальной охоты. Как не стать жертвой? Nashgorod.ru попросил сотрудников полиции дать рекомендации для горожан.
«В темное время суток необходимо проявлять повышенную бдительность. Постарайтесь не передвигаться в одиночку, а если иного выхода нет, то предупредите кого-нибудь о том, откуда и во сколько вы выходите, возможно, вас могут встретить. Не демонстрируйте ценные вещи, а тем более денежные средства. Не носите с собой крупную сумму денег, потому что вполне возможно, что за вами могут проследить по пути из магазина, если увидят наличие денег. Постарайтесь в принципе избежать ситуаций, когда вам приходится снимать денежные средства в банкомате, находящемся на улице, где совсем нет людей. Если все же это необходимо: осмотритесь, постарайтесь предупредить действия злоумышленников, которые могут напасть неожиданно. И все же, если в отношении вас совершается преступление — не пытайтесь сопротивляться, это может разозлить нападающих. Лучше постарайтесь запомнить приметы и незамедлительно, как только появится возможность, обращайтесь в полицию», — сказали в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.