Пьяный квадроциклист получил перелом бедра

На перекрестке улиц Одесской и 50 лет Октября столкнулись Honda и ВАЗ-2110. Пострадали три пассажирки. Ехавшая в иномарке женщина 28-ми лет, получила черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Девушки 18-ти и 19-ти лет, находившиеся в «Ладе» получили многочисленные ушибы.