Пьяный квадроциклист получил перелом бедра

Так, на перекрестке улиц Колхозной и Демьяна Бедного автомобилем Daewoo сбит пешеход. Мужчина 33-х лет переходил дорогу по пешеходному переходу. У пострадавшего ссадины локтя, сообщают в пресс-службе ГИБДД.
На улице Ямской водитель Toyota потеряла контроль над машиной. Автомобиль врезался в опору уличного освещения, а затем в автомобиль Chery. Рваную рану кисти и ушиб грудной клетки получила водитель «Тойоты», женщина 55-ти лет.
На улице Щербакова опрокинулся квадроцикл. 50-летний водитель госпитализирован с переломом бедра и рваной раной головы. По предварительным данным, мужчина находился в нетрезвом состоянии и не имел водительского удостоверения, разрешающего управлять подобной техникой.
Сразу три автомобиля, Mazda, ВАЗ-2109 и Toyota столкнулись на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы. Ушиб шейного отдела позвоночника получила пассажирка «Лады», женщина 52-х лет. Причиной ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции одним из водителей.
На перекрестке улиц Одесской и 50 лет Октября столкнулись Honda и ВАЗ-2110. Пострадали три пассажирки. Ехавшая в иномарке женщина 28-ми лет, получила черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Девушки 18-ти и 19-ти лет, находившиеся в «Ладе» получили многочисленные ушибы.
На улице Профсоюзной ВАЗ-2107 въехал в металлическое ограждение. 23-летний молодой человек, сидевший за рулем «Жигулей» получил сотрясение головного мозга. По предварительным данным, водитель был нетрезв.
Пересечение улиц Луначарского и Полевой стало местом неприятной встречи автомобилей Nissan и ВАЗ-2115. Черепно-мозговую травму и ссадины лица получил 21-летний водитель иномарки. Его водительский стаж 1 год. Пострадала и его пассажирка. Девушка 20-ти лет получила сотрясение головного мозга, ссадины лица и растяжение голеностопного сустава. По предварительным данным, причиной аварии стал выезд «Ниссана» на полосу встречного движения.
В Уватском районе на 430 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск водитель ВАЗ-2110 не заметил знаки, указывающие направления объезда. Машина врезалась в железобетонный блок. Закрытую черепно-мозговую травму получила пассажир «Лады», женщина 44-х лет.
В Заводоуковске на перекрестке улиц Заводской и Шоссейной опрокинулся скутер. Скутерист, мужчина 31-го года госпитализирован с переломом ключицы.
В Тобольске на улице Полонского автомобилем «Волга» сбит пешеход. По предварительной информации женщина 84-х лет переходила дорогу по пешеходному переходу. У пострадавшей перелом ключицы.
Всего за сутки инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД в регионе выявлены 39 водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения.
Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области