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На торговцев табаком нет управы

20 сентября 2013, 16:42
Магазины продолжают продавать сигареты вблизи школ и детских садов несмотря на предупреждения полиции, показала проведенная накануне активистами «Молодой гвардии» проверка.

Вчера, 19 сентября, молодые люди в рамках федерального проекта «Агенты» провели повторную проверку магазинов, которые продавали сигареты вблизи школ.

За три летних месяца проверены магазины вблизи 30 школ. В начале учебного года активисты провели повторный рейд по точкам, которые торгуют сигаретами вблизи школ и детских садов: магазин «Евгения», ул. Ткацкий пр. 5/1 (рядом — школа № 27), магазин «Продукты, ул. Широтная, 109а (рядом — школа № 42), и магазин «Надежда», ул. Широтная, 103 (рядом — детский сад № 125). Информация о том, что магазины вопреки предписаниям федерального закона продолжают торговать сигаретами, подтвердилась.

«После нашей проверки в июле сигареты из данных торговых точек не исчезли. Два из проверяемых магазина теперь торгуют табачными изделиями „из-под полы“», — говорит Руслан Кайсаров, региональный куратор федерального проекта «Агенты».

«Данные магазины находятся практически вплотную к общеобразовательным учреждениям и стоят прямо на пути следования школьников. Данный рейд показал что, к сожалению, несмотря на обращение в прокуратуру с просьбой принять меры в отношении нарушителей, с июля ситуация не изменилась, и магазины до сих пор незаконно продают сигареты в том числе и детям», — говорит Роман Чуйко, депутат Тюменской городской Думы, руководитель МГЕР.

#Новости#Табак#Торговля#Молодая Гвардия#Дарья#Общество
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