На торговцев табаком нет управы

«Данные магазины находятся практически вплотную к общеобразовательным учреждениям и стоят прямо на пути следования школьников. Данный рейд показал что, к сожалению, несмотря на обращение в прокуратуру с просьбой принять меры в отношении нарушителей, с июля ситуация не изменилась, и магазины до сих пор незаконно продают сигареты в том числе и детям», — говорит Роман Чуйко, депутат Тюменской городской Думы, руководитель МГЕР.