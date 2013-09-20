Акция «Золотая голова — золотые пятерки» вновь стартовала в Тюмени

Вот уже десятый год суть акции не меняется. В течение месяца школьники получают пятёрки, ставят их в дневник и обязательно заверяют их подписью учителей. Затем за каждые три пятёрки ребёнок получает один лотерейный купон, который потом отправится в лотерейный барабан. Каждое первое воскресение месяца «Золотое детство» собирает школьников на Аллее кошек и разыгрывает призы. В конце года рекордсмен по пятеркам получит главный приз — iPad, еще 5 детей — именные стипендии, а лучший классный руководитель — путевку в Турцию.