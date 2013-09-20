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Акция «Золотая голова — золотые пятерки» вновь стартовала в Тюмени

20 сентября 2013, 16:01
Ежегодная акция «Золотая голова — золотые пятёрки» для тюменских школьников от благотворительного фонда «Золотое детство» вновь стартовала. Первый розыгрыш призов в новом учебном году по традиции прошел на Аллее кошек в прошедшие выходные.

Участников розыгрыша, как и всегда, ждали вкусные угощения от партнеров акции ресторана «Шинок Телега», добрые клоуны веселились с ребятишками помладше, а тех, кто замерз в прохладное утро воскресения, согревала заводная музыка. О торжественном старте очередного сезона акции объявил председатель благотворительного фонда «Золотое детство» Игорь Ракша.

«Очень важно поощрять умных, старательных детей в их стремлении хорошо учиться. Дети — это наше будущее, будущее нашего города. И я, как отец четырех детей, как депутат гордумы, крайне заинтересован в их благополучии. Самое важное, школьники сами понимают, что главное — это знания, а подарки и призы — лишь стимул», — сказал он.

Вот уже десятый год суть акции не меняется. В течение месяца школьники получают пятёрки, ставят их в дневник и обязательно заверяют их подписью учителей. Затем за каждые три пятёрки ребёнок получает один лотерейный купон, который потом отправится в лотерейный барабан. Каждое первое воскресение месяца «Золотое детство» собирает школьников на Аллее кошек и разыгрывает призы. В конце года рекордсмен по пятеркам получит главный приз — iPad, еще 5 детей — именные стипендии, а лучший классный руководитель — путевку в Турцию.

Учебный год стартовал только две недели назад, а ученики уже успели заработать целую кучу пятерок. «Сегодня я выиграла мягкую игрушку, подарочный сертификат и часы фирмы Swatch. Да, подарки действительно хорошие, но это далеко не предел того, что можно выиграть, участвуя в акциях благотворительного фонда», — рассказала одна из победительниц, ученица 7 «а» класса школы № 8 Анна Баранова.

Кстати, именно Ане в прошлом году посчастливилось получить путевку в Египет. Отличница уже четвертый год участвует в розыгрыше призов и хочет делать это и дальше. Кроме Анны один из главных призов получила Нина Васильева, она выиграла часы «Casio», а золотая цепочка досталась Виталии Астаниной. Подарочные сертификаты получили пять детишек, четыре школьницы выиграли мягкие игрушки.

«Ежегодно в акции участвует более трех тысяч школьников из Тюмени и близлежащих поселков. Уверен, что в этом году — юбилейном для акции — участников станет еще больше», — подытожил Игорь Ракша.

Следующий розыгрыш ценных призов, напоминают организаторы акции, состоится 13 октября. Подробности акций можно узнавать в группе «Благотворительный фонд „Золотое детство“» в социальнйо сети «ВКонтакте».

#Новости#Школьники#Конкурсы#Дарья#Культура
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