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«Жемчужина Сибири» примет всероссийские гонки на лыжероллерах

19 сентября 2013, 12:13
Всероссийские соревнования по гонкам на лыжероллерах пройдут в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» 24–27 сентября. В Тюмень приедут сильнейшие лыжники страны.
Сюжет
Тюмень

Так, участие в соревнованиях примут представители основной и юниорской сборных команд России по лыжным гонкам. В Тюмени выступят Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Максим Вылегжанин, Михаил Девятьяров, Никита Крюков, Николай Морилов, Александр Панжинский, Алексей Петухов и другие. Кроме того, участниками станут региональные сборные по лыжным гонкам, в том числе команды тюменского центра спортивной подготовки, Удмуртской Республики, Кировской, Свердловской, Ленинградской, Костромской областей, Республики Башкортостан, Чувашской Республики, Пермского края.

«Всероссийские соревнования традиционно проводятся в сентябре. На протяжении почти 20 лет — с начала 90-х и до 2011 года — лыжников принимал г. Остров Псковской области. В 2012 году соревнования были перенесены в центре „Демино“ Ярославской области. В нынешнем же году данные соревнования впервые примет Тюмень», — отметили в пресс-службе областного центра спортивной подготовки.

Программа соревнований:

24 сентября

12.00 — спринт, квалификация (свободный стиль)

14.00 — спринт, четвертьфиналы, полуфиналы, финалы (свободный стиль)

25 сентября — персьют с перерывом

10.00 — женщины, юниорки 10 км (свободный стиль)

11.00 — мужчины, юниоры 15 км (свободный стиль)

15.00 — женщины, юниорки 10 км (классический стиль)

17.00 — мужчины, юниоры 15 км (классический стиль)

27 сентября

11.00 — кросс. Женщины, юниорки 5 км

12.00 — кросс. Мужчины, юниоры 10 км

#Новости#Тюмень#Лыжные гонки#Соревнования#Таня#Спорт
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