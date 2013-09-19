«Жемчужина Сибири» примет всероссийские гонки на лыжероллерах

«Всероссийские соревнования традиционно проводятся в сентябре. На протяжении почти 20 лет — с начала 90-х и до 2011 года — лыжников принимал г. Остров Псковской области. В 2012 году соревнования были перенесены в центре „Демино“ Ярославской области. В нынешнем же году данные соревнования впервые примет Тюмень», — отметили в пресс-службе областного центра спортивной подготовки.