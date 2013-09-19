«Жемчужина Сибири» примет всероссийские гонки на лыжероллерах

Так, участие в соревнованиях примут представители основной и юниорской сборных команд России по лыжным гонкам. В Тюмени выступят Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Максим Вылегжанин, Михаил Девятьяров, Никита Крюков, Николай Морилов, Александр Панжинский, Алексей Петухов и другие. Кроме того, участниками станут региональные сборные по лыжным гонкам, в том числе команды тюменского центра спортивной подготовки, Удмуртской Республики, Кировской, Свердловской, Ленинградской, Костромской областей, Республики Башкортостан, Чувашской Республики, Пермского края.
«Всероссийские соревнования традиционно проводятся в сентябре. На протяжении почти 20 лет — с начала 90-х и до 2011 года — лыжников принимал г. Остров Псковской области. В 2012 году соревнования были перенесены в центре „Демино“ Ярославской области. В нынешнем же году данные соревнования впервые примет Тюмень», — отметили в пресс-службе областного центра спортивной подготовки.
Программа соревнований:
24 сентября
12.00 — спринт, квалификация (свободный стиль)
14.00 — спринт, четвертьфиналы, полуфиналы, финалы (свободный стиль)
25 сентября — персьют с перерывом
10.00 — женщины, юниорки 10 км (свободный стиль)
11.00 — мужчины, юниоры 15 км (свободный стиль)
15.00 — женщины, юниорки 10 км (классический стиль)
17.00 — мужчины, юниоры 15 км (классический стиль)
27 сентября
11.00 — кросс. Женщины, юниорки 5 км
12.00 — кросс. Мужчины, юниоры 10 км