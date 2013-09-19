Ждал, пока собутыльник уснет, чтобы украсть магнитолу

Задержанный пришел в гости к своему приятелю на его рабочее место, где они решили устроить «застолье». Позже, обратив внимание на незакрытые автомобили, которые стояли на территории завода, мужчина решил завладеть имуществом, находившимся в транспорте. Дождавшись момента, когда приятель отправится спать и, пользуясь тем, что на территории никого не было, злоумышленник проник в салон одной из машин и похитил портативный проигрыватель.