Ждал, пока собутыльник уснет, чтобы украсть магнитолу

Так, вчера в дежурную часть отдела полиции № 3 поступило заявление о кражах из автомобилей с территории одного из тюменских заводов. По данному заявлению из Центра управления силами и средствами с использованием системы позиционирования был направлен ближайший экипаж вневедомственной охраны, которым злоумышленник был доставлен в правоохранительные органы.
При дальнейшей работе установлены все обстоятельства произошедшего. Подробности сообщает пресс-служба УМВД России по городу Тюмени.
Задержанный пришел в гости к своему приятелю на его рабочее место, где они решили устроить «застолье». Позже, обратив внимание на незакрытые автомобили, которые стояли на территории завода, мужчина решил завладеть имуществом, находившимся в транспорте. Дождавшись момента, когда приятель отправится спать и, пользуясь тем, что на территории никого не было, злоумышленник проник в салон одной из машин и похитил портативный проигрыватель.
Заметив еще один незакрытый автомобиль, и, следуя по той же схеме, правонарушитель похитил автомогнитолу. Сложив все похищенное в сумку, мужчина поспешил скрыться, однако вовремя был замечен сотрудником частного охранного предприятия, который предпринял все необходимые меры, чтобы правонарушитель не сбежал и сразу же вызвал сотрудников полиции. 38-летний задержанный является жителем областного центра. В настоящее время он нигде официально не трудоустроен и ранее к уголовной ответственности не привлекался.
Похищенное изъято и возвращено законным владельцам.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч.1 ст.158 (Попытка кражи).
На данном положительном примере сотрудники полиции напоминают о необходимости постановки предприятия на охрану, что значительно уменьшит риск проникновения и минимизирует потери.