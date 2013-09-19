nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Ждал, пока собутыльник уснет, чтобы украсть магнитолу

19 сентября 2013, 16:18
Сотрудники частных охранных предприятий при взаимодействии с полицией часто оказывают эффективную помощь, являясь дополнительными силами, способствующими как пресечению преступлений, так и их раскрытию.
Сюжет
Тюмень

Так, вчера в дежурную часть отдела полиции № 3 поступило заявление о кражах из автомобилей с территории одного из тюменских заводов. По данному заявлению из Центра управления силами и средствами с использованием системы позиционирования был направлен ближайший экипаж вневедомственной охраны, которым злоумышленник был доставлен в правоохранительные органы.

При дальнейшей работе установлены все обстоятельства произошедшего. Подробности сообщает пресс-служба УМВД России по городу Тюмени.

Задержанный пришел в гости к своему приятелю на его рабочее место, где они решили устроить «застолье». Позже, обратив внимание на незакрытые автомобили, которые стояли на территории завода, мужчина решил завладеть имуществом, находившимся в транспорте. Дождавшись момента, когда приятель отправится спать и, пользуясь тем, что на территории никого не было, злоумышленник проник в салон одной из машин и похитил портативный проигрыватель.

Заметив еще один незакрытый автомобиль, и, следуя по той же схеме, правонарушитель похитил автомогнитолу. Сложив все похищенное в сумку, мужчина поспешил скрыться, однако вовремя был замечен сотрудником частного охранного предприятия, который предпринял все необходимые меры, чтобы правонарушитель не сбежал и сразу же вызвал сотрудников полиции. 38-летний задержанный является жителем областного центра. В настоящее время он нигде официально не трудоустроен и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Похищенное изъято и возвращено законным владельцам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч.1 ст.158 (Попытка кражи).

На данном положительном примере сотрудники полиции напоминают о необходимости постановки предприятия на охрану, что значительно уменьшит риск проникновения и минимизирует потери.

#Новости#Кража#Тюмень#УМВД#Транспорт#Olga#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25