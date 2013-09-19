Юные тюменские инспекторы отправились в Черногорию

В ходе встречи главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Российской Федерации поприветствовал ребят, отправляющихся на Европейский чемпионат по безопасности дорожного движения и совместно с представителями Российской Автомобильной Федерации вручил детям подарки с символикой по безопасности дорожного движения, пожелав доброго пути и побед на чемпионате в Черногории. В свою очередь юные инспекторы движения Тюменской области подарили Нилову сувенир, выполненный тобольскими косторезами, и пожелали сибирского здоровья, сообщают в пресс-службе ГИБДД. После этого ребята посетили Красную площадь и сфотографировались на память.