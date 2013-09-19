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Юные тюменские инспекторы отправились в Черногорию

19 сентября 2013, 10:28
В среду, 18 сентября, в Москве состоялась встреча команды юных инспекторов движения Тюменской области с начальником Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения генерал-лейтенантом полиции Виктором Ивановичем Ниловым.
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Дети

В ходе встречи главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Российской Федерации поприветствовал ребят, отправляющихся на Европейский чемпионат по безопасности дорожного движения и совместно с представителями Российской Автомобильной Федерации вручил детям подарки с символикой по безопасности дорожного движения, пожелав доброго пути и побед на чемпионате в Черногории. В свою очередь юные инспекторы движения Тюменской области подарили Нилову сувенир, выполненный тобольскими косторезами, и пожелали сибирского здоровья, сообщают в пресс-службе ГИБДД. После этого ребята посетили Красную площадь и сфотографировались на память.

Напомним, что в состав тюменской команды входят школьники из Тюменского и Аромашевского района: ученики Ембаевской средней школы Ксюша Миназова, Даша Бакирова, Шамиль Темиров и ученик Кармацкой средней школы Миша Поляков. Они будут представлять нашу страну на Европейском образовательном конкурсе по безопасности дорожного движения, который пройдет в Черногории с 20 по 23 августа.

#Новости#Дети#Тюмень#Москва#Транспорт#Olga#Общество
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