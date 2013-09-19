Водители для депутатов — раздувание штата или необходимость?

«У нас сегодня на одного депутата девять аппаратчиков. Вы только вдумайтесь в эту цифру! К примеру, в Госдуме — тысяча человек в аппарате на 450 депутатов. Думаю, что необязательно увеличивать штат, необходимо пересмотреть имеющиеся ресурсы. Я понимаю, если бы бюджет декларировался 200 млрд. рублей, а нам бы 100 собрать», — дал оценку происходящему Михаил Селюков. Председатель комитета Фуат Сайфитдинов напомнил, что речь идет не о государственных служащих, а об обеспечивающих специалистах. «Такая практика уже была. Добавляется депутат, добавляется и водитель», — уточнил Фуат Сайфитдинов.