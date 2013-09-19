Водители для депутатов — раздувание штата или необходимость?

«У нас сегодня на одного депутата девять аппаратчиков. Вы только вдумайтесь в эту цифру! К примеру, в Госдуме — тысяча человек в аппарате на 450 депутатов. Думаю, что необязательно увеличивать штат, необходимо пересмотреть имеющиеся ресурсы. Я понимаю, если бы бюджет декларировался 200 млрд. рублей, а нам бы 100 собрать», — дал оценку происходящему Михаил Селюков. Председатель комитета Фуат Сайфитдинов напомнил, что речь идет не о государственных служащих, а об обеспечивающих специалистах. «Такая практика уже была. Добавляется депутат, добавляется и водитель», — уточнил Фуат Сайфитдинов.
«Но тогда и бюджет был 180 млрд., а сейчас он значительно сократился», -настаивал на своем оппозиционер.
Руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Артюхов призвал коллегу быть корректным и не смешивать в одну кучу аппаратчиков и обслуживающий персонал.
«Необходимо посчитать все затраты, которые идут на содержание областной Думы. С учетом того, что доходная часть бюджета сокращается, я все-таки предлагаю данный вопрос снять с рассмотрения. Необходимо все просчитать, а так с бухты барахты принимать нельзя», — попытался призвать к здравому смыслу оппозиционер.
В итоге за поправки проголосовало большинство членов комитета, депутаты фракции ЛДПР были «против». Окончательно вопрос решится на заседании областного парламента, которое состоится 26 сентября.