В Тюмени найден угнанный из Италии мотоцикл

В мероприятии приняли участие сотрудники отдела управления уголовного розыска, экспертно-криминалистического центра, управления ГИБДД, ОНЦБ Интерпола УМВД России по Тюменской области, а также территориальных отделов полиции МО МВД России «Тюменский», МО МВД России «Тобольский», МО МВД России «Ишимский» и МО МВД России «Ялуторовский». Следуя целям операции, полицейские несли службу на основных магистралях, соединяющих областной центр с Тобольском, Ишимом и Ялуторовском. Всего в мероприятии было задействовано 178 сотрудников и 90 автомобилей, сообщают в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
В рамках операции по базам данных Генерального секретариата Интерпола проведена 4731 онлайн-проверка автомототранспортных средств. В ходе мероприятия выявлены признаки изменения заводских агрегатных номеров на 11 автомобилях и 4 авто и мотоцикле, находящихся в розыске по каналам Интерпола.
Так, например, в результате проведенного ЭКЦ УМВД исследования автомобиля BMW 520 1993 года выпуска, задержанного сотрудниками полиции, было установлено, что маркировочные обозначения идентификационного номера и двигателя являются вторичным. Причем номер двигателя изменению не подвергался и не отличался от обозначений, используемых предприятием-изготовителем. Кроме того, был установлен производственный номер заказа машины. В настоящее время по данному факту проводится проверка. В НЦБ Интерпола Германии направлен запрос с целью установления на предприятии-изготовителе первоначального маркировочного обозначения идентификационного номера автомашины.
В ходе операции сотрудники полиции выявили одно транспортное средство, разыскиваемое по каналам Интерпола без изменения первичных маркировочных обозначений идентификационного номера и номера двигателя. Из ОМВД России по городу Ноябрьску была получена информация об обнаружении мотоцикла Honda CBR. При проверке мотоцикла по базам данных Генерального секретариата Интерпола установлено, что мотоцикл находится в международном розыске по инициативе правоохранительных органов Италии. Компетентным органам иностранного государства направлено уведомление об обнаружении мотоцикла для выяснения намерений собственника в отношении его возврата.
Во время проведения операции тюменские сотрудники ОНЦБ Интерпола получили ответ от коллег из Германии в отношении первичных номеров агрегатов на автомашину BMW X1. При их сверке по базе данных Генерального секретариата Интерпола выяснилось, что автомашина находится в международном розыске как похищенная в июле 2012 года в Ленинградской области.
В ходе проверок несколько автомашин направлены на экспертизу в ЭКЦ УМВД России по Тюменской области: Toyota Land Cruiser Prado, при визуальном осмотре которой у сотрудников полиции возникло подозрение, что идентификационный номер является вторичным. Автомашины Mazda CX7 и Infiniti FX 35 — для установления факта изменения заводского маркировочного обозначения автомобиля.
Комплексное оперативно-профилактическое мероприятие прошло успешно и в дальнейшем будет продолжено.