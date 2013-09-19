В Тюмени найден угнанный из Италии мотоцикл

Так, например, в результате проведенного ЭКЦ УМВД исследования автомобиля BMW 520 1993 года выпуска, задержанного сотрудниками полиции, было установлено, что маркировочные обозначения идентификационного номера и двигателя являются вторичным. Причем номер двигателя изменению не подвергался и не отличался от обозначений, используемых предприятием-изготовителем. Кроме того, был установлен производственный номер заказа машины. В настоящее время по данному факту проводится проверка. В НЦБ Интерпола Германии направлен запрос с целью установления на предприятии-изготовителе первоначального маркировочного обозначения идентификационного номера автомашины.