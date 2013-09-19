У гражданина Украины изъяли около 18 тысяч доз «соли»

Задержание наркодельца — молодого человека 1992 года рождения — оперативники провели в центре Тюмени. В ходе личного досмотра у него было обнаружено 10 прозрачных полиэтиленовых пакетиков с наркотиком. После того, как наркополицейские организовали обыск в квартире, которую мужчина снимал внаем, они обнаружили дорожную сумку с основной партией «солей». Как сообщили пресс-службе УФСКН по Тюменской области, запрещенные вещества были упакованы в картонную коробку, внутри которой находились полиэтиленовые пакеты, а также несколько пластиковых контейнеров по 200 мл каждый с порошком внутри.