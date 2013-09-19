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У гражданина Украины изъяли около 18 тысяч доз «соли»

19 сентября 2013, 11:42
В Тюмени задержан гражданин Украины, который, как предполагают наркополицейские, занимался хранением и сбытом синтетических наркотиков — так называемых «солей».
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Тюмень

Задержание наркодельца — молодого человека 1992 года рождения — оперативники провели в центре Тюмени. В ходе личного досмотра у него было обнаружено 10 прозрачных полиэтиленовых пакетиков с наркотиком. После того, как наркополицейские организовали обыск в квартире, которую мужчина снимал внаем, они обнаружили дорожную сумку с основной партией «солей». Как сообщили пресс-службе УФСКН по Тюменской области, запрещенные вещества были упакованы в картонную коробку, внутри которой находились полиэтиленовые пакеты, а также несколько пластиковых контейнеров по 200 мл каждый с порошком внутри.

Общий вес изъятых «солей» приближается к 900 граммам и, согласно действующему законодательству, относится к особо крупному размеру. По словам экспертов, этого объема хватило бы примерно на 18 тысяч среднеразовых доз.

Задержанный мужчина ранее не судим. На территории России он находится лишь с середины августа, согласно миграционной карте цель его визита — коммерческая. Сам наркоделец не работает, при этом женат, имеет малолетнего ребенка.

Возбуждено уголовное дело по факту хранения наркотиков в особо крупном размере, а также приготовления их к сбыту. Статья 228 УК РФ предусматривает для мужчины наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом.

Граждане, желающие помочь в разоблачении наркодельцов, могут звонить на Горячую линию «Защита от наркотиков», которая круглосуточно действует в Дежурной части Управления ФСКН России по Тюменской области: (3452) 27-00-00. Также информацию для наркополицейских можно передать через официальный сайт Управления: fskn72.ru.

#Новости#Тюмень#Наркотики#Таня#Происшествия
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