Танцоры со всего мира выступят на тюменском паркете

Подобное мероприятие всемирного масштаба состоится в нашем городе впервые. Соревнования пройдут в формате европейских танцев. Россию будет представлять тюменский ансамбль «Вера»
На прошедшей сегодня пресс-конференции президент Федерации танцевального спорта Тюменской области Вера Шерегова рассказала о том, что главной трудностью в подготовке тюменских спортсменов стало отсутствие постоянного зала. «Главные критерии и показатели, по которым оценивается команда — это синхронность. Команда должна вместе двигаться, перестраиваться, вращаться, можно сказать, вместе дышать. Международный стандарт площадки составляет 20 на 20 метров. В нашем арсенале, к сожалению, такого зала в городе нет», — поделилась с журналистами Вера Шерегова.
Тем не менее, коллектив «Вера» неоднократно становился призером различных крупных соревнований. За 15 было подготовлено более 50 мастеров спорта России, 25 мастеров спорта международного класса и 11 заслуженных мастеров спорта. На последних Всемирных танцевальных играх коллектив «Вера» взял серебро, уступив немецкой команде всего 0,75 баллов.
«Надо понимать, что в составе делегации немецкой команды была половина бомонда танцевального спорта Германии. Тюменскую команду, которая официально является сборной командой Российской Федерации, сопровождало всего два человека. В бригаде из девяти судей — главный судья немец, помощник главного судьи немец, еще один судья немец, а от России только один судья», — подметила Вера Шерегова.
Главный тренер команды «Вера» Алексей Литвинов рассказал об идее номера, который покажут на соревнованиях тюменские танцоры: «Для команд обязательной не является демонстрация сюжетной линии, но в нашем случае она есть. Это линия любви человека, которая постоянно с ним, — любовь к матери, женщине, жизни. Если встречаются люди, которые производят на нас позитивное впечатления, после общения с которыми дышится легко и появляются новые силы, то это люди которые испытывают состояние любви к тому, что они делают, к тому, что они на этой планете существуют рядом с такими же людьми». Тренер добавил, что выступать спортсмены будут под известную композицию Лары Фабиан «Вечная любовь».
Интернет-портал Nashgorod.ru желает тюменским спортсменам успешных тренировок и удачного выступления!
Виталий Беспалов