Танцоры со всего мира выступят на тюменском паркете

Главный тренер команды «Вера» Алексей Литвинов рассказал об идее номера, который покажут на соревнованиях тюменские танцоры: «Для команд обязательной не является демонстрация сюжетной линии, но в нашем случае она есть. Это линия любви человека, которая постоянно с ним, — любовь к матери, женщине, жизни. Если встречаются люди, которые производят на нас позитивное впечатления, после общения с которыми дышится легко и появляются новые силы, то это люди которые испытывают состояние любви к тому, что они делают, к тому, что они на этой планете существуют рядом с такими же людьми». Тренер добавил, что выступать спортсмены будут под известную композицию Лары Фабиан «Вечная любовь».