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Skoda наехала на препятствие и вылетела с трассы

19 сентября 2013, 12:15
На дорогах Тюменской области 18 сентября 13 человек получили травмы.
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Тюмень

Так, в Тюмени на улице Московский тракт из-за нарушения очередности проезда столкнулись автомобили Toyota и Honda. В ДТП пострадала водитель «Тойоты», женщина в возрасте 50 лет, сообщают в пресс-службе ГИБДД.

На улице Интернациональной на пешеходном переходе неустановленный автомобиль сбил ребенка. С места происшествия водитель скрылся. У мальчика девяти лет ушиб стопы.

Перекресток улиц Дружбы и Ватутина не поделили между собой Toyota, ВАЗ-21099 и Ford. Управлявший «Тойотой» мужчина в возрасте 40 лет получил черепно-мозговую травму. У его пассажира сотрясение головного мозга.

Перекресток улиц Республики и Воровского регулируется светофором, но это не спасает торопливых водителей от неприятностей. Вечером, около 21 часа на этом пересечении столкнулись автомобили ВАЗ-2107 и ВАЗ-2114. У водителя «семерки», мужчины 24 лет, перелом лодыжки, у его пассажирки, девушки 18 лет, ушиб грудной клетки. Также пострадал пассажир «четырнадцатой». У 43-летнего мужчины черепно-мозговая травма и ушиб носа.

Около четырех утра на 54 километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск наехал на препятствие и опрокинулся в кювет автомобиль Skoda Octavia. В ДТП пострадали водитель, 25-летний мужчина, и 42-летняя пассажирка. У молодого человека рваная рана спины, у женщины перелом ключицы.

В Ялуторовском районе на 4 километре автодороги Ялуторовск — Ярково съехал в кювет и опрокинулся автомобиль BMW. В больницу доставлен мужчина в возрасте 52 лет. У пострадавшего серьезная черепно-мозговая травма, он находится в состоянии комы. У второго участника аварии, мужчины 47 лет, ушиб шеи. Обстоятельства происшествия устанавливаются. По предварительным данным к ДТП привело нарушение скоростного режима водителем иномарки.

В Заводоуковске на пересечении улицы Мелиораторов и Орджоникидзе столкнулись автомобиль Subaru и скутер. В аварии пострадали двое подростков. Обоим мальчишкам по 15 лет.

Фото пресс-службы ГИБДД Тюменской области

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