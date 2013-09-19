Skoda наехала на препятствие и вылетела с трассы

Перекресток улиц Республики и Воровского регулируется светофором, но это не спасает торопливых водителей от неприятностей. Вечером, около 21 часа на этом пересечении столкнулись автомобили ВАЗ-2107 и ВАЗ-2114. У водителя «семерки», мужчины 24 лет, перелом лодыжки, у его пассажирки, девушки 18 лет, ушиб грудной клетки. Также пострадал пассажир «четырнадцатой». У 43-летнего мужчины черепно-мозговая травма и ушиб носа.