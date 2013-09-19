СК: найденные в сгоревшей квартире мужчина и девушка были убиты

Следователи полагают, что мужчина и девушка, тела которых были обнаружены в сгоревшей квартире накануне днем, стали жертвами убийства.
В сообщении пресс-службы Следственного управления СК РФ по Тюменской области говорится о том, что на телах 35-летнего жителя Тюмени и 17-летней студентки 1 курса ТюмГАСУ обнаружены признаки насильственной смерти — множественными ранами головы и с переломами костей черепа. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
Напомним, пожар в квартире многоэтажного дома по улице Клары Цеткин произошел днем 19 сентября. По предварительной версии, озвученной МЧС, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем. Высказывалось предположение о том, что кто-то из погибших курил в постели. Сейчас, когда появилась официальная информация от следственных органов, стало понятно, что все куда серьезней.
«В настоящее время назначено проведение судебно-медицинских и иных экспертиз. Следствием опрашиваются соседи, близкие, родные и друзья погибших. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.
Отметим, пользователи социальных сетей и форума Nashgorod.ru называют имя погибшего мужчины. Это Андрей Попков, известный также как Ёж — директор магазина «Вредный Енот», байкер.
Комментирование новости закрыто по просьбе родных и близких погибшего. Информация о прощании с Андреем Попковым появится в Мотоветке