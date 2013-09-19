СК: найденные в сгоревшей квартире мужчина и девушка были убиты

Напомним, пожар в квартире многоэтажного дома по улице Клары Цеткин произошел днем 19 сентября. По предварительной версии, озвученной МЧС, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем. Высказывалось предположение о том, что кто-то из погибших курил в постели. Сейчас, когда появилась официальная информация от следственных органов, стало понятно, что все куда серьезней.