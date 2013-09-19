Пьяный тюменец кричал, что всех взорвет

В ночь на 5 января текущего года Смаилов и его приятели распивали спиртные напитки. Один из друзей тюменца позвонил знакомой девушке, чтобы поздравить ее с Новым годом. Трубку взял ее молодой человек. Между мужчинами возник конфликт, в который вмешался и Смаилов. Пьяная компания решила выяснить отношения с соперником. При этом Смаилов взял с собой мину МОН-50, которую скотчем закрепил на пояснице.
По прибытию на место друг Смаилова стал стучаться в квартиру девушки, а та подумала, что хотят вскрыть квартиру, и вызвала полицию.
«Прибывшие полицейские увидели Смаилова с приятелями. Смаилов попытался скрыться, но стражи правопорядка его задержали и поместили в служебный автомобиль. Через некоторое время он выбежал из автомобиля и закричал, что у него на поясе взрывное устройство, и он всех взорвет. Полицейские вызвали подкрепление. Смаилова задержали и мину у него изъяли. Оказалось, что мина учебная и опасности не представляла», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил Игорю Смаилову 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.