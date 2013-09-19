Пьяный тюменец кричал, что всех взорвет

«Прибывшие полицейские увидели Смаилова с приятелями. Смаилов попытался скрыться, но стражи правопорядка его задержали и поместили в служебный автомобиль. Через некоторое время он выбежал из автомобиля и закричал, что у него на поясе взрывное устройство, и он всех взорвет. Полицейские вызвали подкрепление. Смаилова задержали и мину у него изъяли. Оказалось, что мина учебная и опасности не представляла», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.