Отопительный сезон начнется с Восточной части города

Об этом сообщила сегодня пресс-секретарь администрации города Гульнара Сидоркина.
Но после подписания документа тепло не молниеносно появится в домах — система отопления — штука сложная. Работа начнется с ТЭЦ, где вырабатывается тепло, а затем оно идет по трубам — сначала по магистральным, затем по разводящим, после — по внутридомовым и до квартир.
Включение теплоснабжения поделено на 6 этапов, то есть в течение 6 дней город будет обеспечен теплом, — сказал сегодня в рамках пресс-тура «по пути следования тепла» главный инженер Тюменских тепловых сетей «УТСК» Айдар Ильясов.
Первыми тепло получат потребители, чьи дома запитаны в контуре ТЭЦ-2 — это Войновка, Восточные микрорайоны, Тюменские, 1–6 микрорайоны, Южный микрорайон. Затем подключится ТЭЦ-1 и остальной город.
«В этом году заменены порядка 5 км сетей, часть из них с увеличением диаметра, чтобы обеспечить качество и надежность отдаленных участков в получении тепловой энергии — это Дом обороны, район Затюменки и Маяк, — сказал Айдар Ильясов. По его информации «УТСК» обслуживает 73 км магистральных тепловых сетей, из них порядка 30% значительно изношены. Летняя ремонтная кампания уже завершена, но есть точечные повреждения и переподключения, что влияет на подачу теплоносителя в дома.
Выходя по магистральным трубам, теплоноситель переходит в тепловые пункты жилых домов, где вода из водопровода нагревается от поданного теплоносителя и поступает в дома.
Главный инженер ОАО «Тепло Тюмени» Евгений Мурзин сообщил, что распределительных сетей, которые обслуживает их компания около 500 км, из которых около 40% ветхих. По распределительным сетям капитальные ремонты закончены, из них 6 км силами «Тепло Тюмени», 13 км — подрядчиками. К запуску готовы 44 котельные. Также подготовлены центральные тепловые пункты, которых в городе 166. Каждый пункт обслуживает порядка 5–7 домов, но есть ТП и на один дом.
По данным «Тепла Тюмени» порядка 10 домов точечно по всему городу сейчас остаются без горячего водоснабжения, потому что там ведется текущий ремонт. «Чаще повреждения случаются на распределительных сетях, а не на магистральным, — говорит Евгений Мурзин, — Это связано с тем, что они более ветхие и находятся в разных местах города: где-то повреждаются внешними факторами, например, там, где повышенное обводнение».
Последним этапом при начале отопительного периода является тепловой узел каждого дома, находящийся в самом доме (в подвале). Как только тепло поступает во вводную задвижку, специалисты открывают ее, закрывают систему летнего горячего водоснабжения, и тепло попадает в трубопроводы дома. «Но не мгновенно появится тепло во всех квартирах, — объясняет директор управляющей компании „Жилищный стандарт“ Наталья Девицкая, — Потому что, возможно, кто-то проводил ремонт, возможно, сбрасывалась вода со стояков и заново заполнялась, — система может быть завоздушена. На регулировку внутридомовых систем требуется 2–3 дня. По сути, спустить воздух с труб могут и сами жители домов, но не все это делают».
То есть у обеих теплоснабжающих компаний есть незавершенные ремонтные работы, которые влияют на наличие горячего водоснабжения в домах. По информации Натали Девицкой, без горячей воды сегодня остаются из 170 домов, обслуживаемых УК, около 70. Причина этого — отсутствие необходимых параметров.
Проблемными домами в компании «УТСК», «Тепло Тюмени» и «Жилищный стандарт» считают дома в районе Дома обороны. «Там нет ни у одной управляющей компании, наверное, дома, где бы ни было проблем именно с горячей водой и с отоплением. Если еще с отоплением туда-сюда, то не хватает давления, чтобы поддержать в нормативном состоянии температуру горячей воды. Но эта проблема не УК, а тех, кто производит тепло и его подает».
Добавим, что сегодня тепло уже поступило в 68 детских садов города, 33 школы и 6 лечебных учреждений. Их подключают к теплоснабжению по заявлениям руководителей учреждений.