Отопительный сезон начнется с Восточной части города

Проблемными домами в компании «УТСК», «Тепло Тюмени» и «Жилищный стандарт» считают дома в районе Дома обороны. «Там нет ни у одной управляющей компании, наверное, дома, где бы ни было проблем именно с горячей водой и с отоплением. Если еще с отоплением туда-сюда, то не хватает давления, чтобы поддержать в нормативном состоянии температуру горячей воды. Но эта проблема не УК, а тех, кто производит тепло и его подает».